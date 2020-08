"Facundo no se puede defender, no está, los que siguen este plan de encubrimiento quieren ensuciarlo y no lo podemos permitir", dijo ayer el querellante Leandro Aparicio, quien representa a Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro. De esta manera el abogado emitió duros conceptos sobre la investigación y el hallazgo del cuerpo esqueletizado, que por la tarde comenzó a ser analizado por expertos forenses.

"No puede ser que esté un esqueleto descarnado con una zapatilla de Facundo intacta, un cuerpo que estaba boca abajo, por lo tanto, debemos pensar que hasta ahí solo no llegó. Esto no resiste el menor análisis lógico. Por otro lado, donde está plantado ese esqueleto termina una huella de camioneta en un camino que es intransitable", enfatizó el letrado en relación con la hipótesis inicial, sobre que el chico podría haber sufrido un accidente, con desconfianza, el jurista añadió: "Es imposible que alguien se pueda accidentar y termine en el lugar donde terminó, desafía todas las leyes de la lógica y de la racionalidad".

Además, el querellante insistió con su posición respecto de las apreciaciones oficiales, "forman parte de un protocolo de encubrimiento propio de la policía de la provincia de Buenos Aires", que según dijo "funciona plantando pistas faltas, siguiendo a perejiles, inventando testimonios y sembrando confusión".