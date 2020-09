S e aproxima la temporada de verano, pero el tan mentado pico de contagios se asentó en nuestro país y, por lo tanto, la posibilidad de realizar un viaje resulta todavía una utopía o motivo de profunda incertidumbre. Por esta razón, muchos se han volcado a planificar sus vacaciones mediante el alquiler de casas-quintas, en el caso de los más pudientes, mientras que otros apuestan a remodelar sus casas para sobrellevar las altas temperaturas. Un mercado que se revitalizó producto del incierto desarrollo de la temporada veraniega es el de la construcción e instalación de piletas.

En este sentido, Carolina Jaime, agente inmobiliaria de Remax Liberty, reconoció que "algunos que tienen un poco de pasto comenzaron a construir una pileta, porque los costos son más accesibles". Justamente, Sebastián, representante de Placer Urbano Piletas, aseguró que "mucha gente, al no poder irse en vacaciones, decidió poner una pileta en un terreno al que antes por ahí no le prestaba atención". Por esta razón, el comerciante detalló que hasta noviembre próximo ya no reciben más pedidos, debido al crecimiento de la demanda y los plazos para poder abastecerla.

Por su parte, desde Piletas Facundo reflejaron que los pedidos comenzaron a masificarse hace quince días y en tan poco tiempo se les agotó el stock. Pero ello contrajo una nueva problemática, porque, dado el nuevo impuesto al dólar y la suba de la cotización del blue, la mencionada compañía fabricante está a la espera de la entrega de materiales, como el cemento blanco, y estiman que los costos se incrementarán. Un nuevo obstáculo más al deseo, cada vez más sentido, de vacacionar, aunque sea en la pileta de casa.

Incertidumbre

No es una novedad que la pandemia paralizó el año en la faceta que sea, e incluso alteró nuestras vidas, generando impaciencia, intolerancia y desánimo, producto del encierro. Por eso, la llegada del verano, que cada vez está más cercana, asoma como un horizonte un poco más alentador. Muchos aguardan dicha estación con la esperanza de que los casos con covid-19 disminuyan, y con ello poder salir a la calle, y principalmente tomarse unas merecidas vacaciones. Sin embargo, el cierre de las fronteras, y hasta de los límites provinciales y municipales, así como la inexistencia de vuelos o micros de larga distancia, amortiguan esa ilusión.

Al respecto, Uriel Monzón, licenciado en Turismo, señaló a "Crónica": "Hoy hay una incertidumbre terrible. Está todo parado, aunque se habla de supuestos. Algunas agencias de turismo están ofreciendo algo a futuro, pero es sobre la nada misma". Por lo tanto, Monzón detalló que "lo que se ve es una posible reactivación del turismo nacional; por eso la gente, entre el cuidado y la suba del dólar, se volcará a nuestro país".

Sólo para unos pocos

Al no saber si se podrá ir muy lejos, como por ejemplo a otras provincias, ya algunos alquilan quintas. Es el caso de Mariana, quien tenía planificado realizar un viaje a Europa con su familia a fines de diciembre, con el fin de celebrar las fiestas de fin de año allí, pero, por precaución, decidió cambiar de planes. Junto con su padre y su hermana alquilaron una quinta en Los Cardales. Una alternativa que comenzó a reflejarse en el mercado inmobiliario a mediados de junio pasado y que se consolidó en julio. Es por ello que prácticamente no quedan ofertas para los meses de diciembre, enero y febrero próximos. En consecuencia, ello impulsó a buscar y emplear otras variantes, como alquilar viviendas con un patio, fondo, jardín o un espacio verde de una dimensión considerable para que los niños de la familia puedan dispersarse y salir del tedioso encierro. En este sentido, el director de la sucursal Vicente López y San Isidro de L. J. Ramos reconoció que "está empezando a haber demanda para octubre de casas a la calle; buscan lugares amueblados, con espacio verde para no seguir encerrados en sus departamentos". No obstante, aclaró Marples que "las familias de clase media no están para alquilar temporario, por eso primero alquilan su casa y posteriormente ellos hacen lo mismo, por tres años, con una casa mucho más grande". A su vez, Harry reflejó que una tercera opción, mucho más costosa, es arrendar chacras en localidades muy cercanas como Luján, Mercedes y Suipacha, pero remarcó que "los costos son ridículos porque están pidiendo cinco mil dólares, cuando en enero pasado estaban tres mil".

Por su parte, Carolina Jaime, agente inmobiliaria de Remax Liberty, reveló que "los countries están a full, donde estaba la duda al principio por el ingreso limitado de personas, pero ese mercado está altamente marcado; pongas el precio que pongas, te lo pagan, muy contrario a las ventas". Una tendencia que "al principio empezó con diciembre, enero, febrero, y ahora dos o tres meses e incluso más, porque es gente que, al no querer estar encerrado en su casa, se va al verde, a la pileta". Sin embargo, cabe señalar que esta opción es para quienes cuentan con un poder adquisitivo privilegiado.

Dividir los gastos

En tanto, quienes no cuentan con ingresos considerables, pero siguen aferrándose a la posibilidad de tomarse unas merecidas vacaciones, oscilan entre esperar que la pandemia deje de ahorcar, y al menos se autoricen los viajes nacionales, o alquilar casas-quintas o inmuebles con amplio espacio verde, pero en grupos familiares, para dividir costos y disminuir gastos. Lo que sí está claro es que todos quieren descansar tras un año atípico, de la forma y en el lugar que sea.