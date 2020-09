El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó su "vocación de diálogo" con el gobierno nacional, pero aclaró que "diálogo no significa acordar", es "escuchar y estar abierto a enriquecer las ideas".Rodríguez Larreta se pronunció de ese modo al exponer en el panel "La gobernanza post pandemia", en el marco de la II Jornada de Políticas Públicas "Propuestas por Argentina", organizada por la Universidad Austral. "Para mí la vocación de diálogo no tiene límite. Diálogo no significa acordar, significa escuchar y estar abierto a enriquecer las ideas. Diálogo no necesariamente significa acuerdo", aclaró.

Consultado sobre si hay un límite para el diálogo con la Casa Rosada, Rodríguez Larreta respondió: "Límite al diálogo no, pero por supuesto límite al acuerdo, sobre todo en las cuestiones institucionales, como la reforma judicial que propone el gobierno", que "requiere un debate más profundo".

"Yo estoy en desacuerdo en cómo se planteó eso", expresó, y reiteró que "diálogo no necesariamente significa acuerdo". Rodríguez Larreta se pronunció a favor de "a mayor desafío, mayor necesidad de cooperación" y dijo que "la gran lección que tomó del gobierno y la pandemia es la necesidad de cooperación".

"La decisión que tomó el gobierno nacional sobre la coparticipación" de la ciudad de Buenos Aires se dio cuando debía renovarse la cuarentena, por lo que expresó: "Hice lo que creí que debía hacer, presentamos ante la Corte el escrito" por ese tema.