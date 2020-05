E n el marco del refuerzo de los controles en torno al movimiento de personas que habrá entre la ciudad de Buenos Aires y unos 40 municipios del conurbano, los gobiernos nacional, porteño y bonaerense acordaron la implementación de un nuevo permiso para transitar, a través de un reempadronamiento que deberán realizar los trabajadores de las actividades consideradas esenciales desde el comienzo de la cuarentena.

"Se van a reforzar los puntos de mayor afluencia de la ciudad, como los centros de trasbordo de pasajeros, y se pondrá el foco en la revisión de los permisos", indicó una fuente del gobierno porteño, que señaló que los operativos se distribuirán, sobre todo, en los accesos y egresos del distrito sobre la avenida General Paz, que limita con los distintos municipios del conurbano. En la ciudad consideran elevada la cantidad de autorizaciones otorgadas -que suman unas cinco millones- que habilitan el traslado de las personas dentro del AMBA, por lo cual acompañan la medida acordada en el encuentro tripartito en Casa Rosada, para impulsar un reempadronamiento de trabajadores esenciales y así limitar al máximo el movimiento de personas entre ambos distritos.

"Hay que poder separar qué es lo esencial y qué no", sentenció el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, en declaraciones radiales, en las que se mostró a favor de una reformulación del actual sistema de permisos que contemplará una nueva modalidad de autorización, posiblemente, a través de una aplicación en los celulares que contenga un código QR. En la misma sintonía, el ministro de Salud, Fernán Quirós, refirió que "debemos fortalecer, mejorar y profundizar la estrategia de control de los permisos, sobre todo en el transporte público, que debe ser sólo para los trabajadores esenciales".

En tanto, el subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, confirmó que a partir del martes "se va a restringir la circulación dentro del AMBA" con el objetivo de que "sólo se trasladen los trabajadores esenciales" dado que los contagios de Covid-19 "han ido en ascenso y no hay margen para seguir en este camino". En ese marco, detalló que en el encuentro que el jueves encabezó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con ministros nacionales, bonaerenses y porteños, para avanzar en la coordinación de los términos de la nueva extensión de la cuarentena, se acordó implementar "mayores controles y restricciones" sobre el transporte público interjurisdiccional y la circulación de personas en la zona metropolitana. "Los tres gobiernos coincidimos en la necesidad de bajar la cantidad de gente que circula por el AMBA", contó el subsecretario, pero aclaró que ello no significa que se vaya a restringir "un cien por ciento el tránsito, sino que habrá mayores controles y reempadronamiento de los permisos". Añadió a la vez que se trabaja en una propuesta que consiste en que cada pasajero "nominalice la tarjeta SUBE, registrando que es su titular", para que luego eso se entrecruce con la base de datos de los permisos para circular.

Lo de registrar la tarjeta SUBE fue confirmado por el ministro de Transporte nacional, Mario Meoni, quien justificó esta decisión en la necesidad de lograr que "la gente sólo salga cuando es necesario", al tiempo que cuestionó que "hay personas que no cumplen con la responsabilidad de quedarse en cuarentena". De todos modos, aclaró que "aquel que por un caso de fuerza mayor deba viajar en el transporte público, lo va a poder hacer también", por lo que no se bloquearán las tarjetas que no sean incluidas en el reempadronamiento de trabajadores esenciales.

Meoni también anticipó que se evalúa cerrar estaciones de trenes en algunos distritos donde hay más de una terminal y aseveró que en principio se ejecutará en la Capital Federal. "Lo vamos a hacer porque allí no se movilizan muchas personas y además tienen otras opciones de transporte", indicó. A su vez, la próxima semana comenzará un plan piloto para que los pasajeros de trenes reserven su lugar en las formaciones en horarios pico.