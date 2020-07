C on una curva ascendente que parece no tener un techo cercano, Fernán Quirós (ministro de Salud de la ciudad) se mostró optimista. El funcionario dijo que, si se logra disminuir el índice de contagiosidad después del 17 de julio, van a "mostrar las informaciones y proponer el desandado paulatino de las medidas de restricción". En tanto, los 2.400 testeos que realizaron mediante el operativo Detectar en Capital Federal arrojaron un total de 872 positivos.

"En los últimos 8 días tenemos cierto de nivel de estabilización en la curva de contagios, con picos y valles", afirmó Quirós en una conferencia de prensa. El ministro atribuyó ese nivel de estabilización "al enorme esfuerzo que está haciendo la gente, con dificultades de todo tipo, algunos convencidos y otros no tanto, pero con responsabilidad social, y al trabajo del Estado para buscar proactivamente los casos positivos".

En ese sentido, enumeró los 70.000 test de PCR (que diagnostican Covid-19) que se hicieron hasta ayer y los más de 60.000 test serológicos (que identifican si una persona tuvo la enfermedad por los anticuerpos que detectan) que "nos permiten distanciar a las personas contagiadas". "Ya tenemos cerca 4.000 personas en hoteles, con un esfuerzo económico y social importante de la ciudad", señaló Quirós.

Además, explicó que "todas estas medidas van impactando y conteniendo la curva, veremos cómo sigue y, con respecto al 17 de julio, vamos a hacer todos los esfuerzos para contener la curva".

"Con todo el esfuerzo de la gente, algunos convencidos y otros no, junto con el que estamos haciendo desde el gobierno, si se logra bajar la curva de casos vamos a proponer el desandado paulatino de las medidas como ya lo hicimos antes", insistió.

Sobre la suspensión de las actividades físicas al aire libre, manifestó que "hemos dicho que cuando tengamos un sistema que no tenga estrés y la velocidad de crecimiento esté contenida íbamos a desandar medidas para recuperar la vida normal".

Avanza el Detectar

Los operativos en los barrios porteños continúan. "La ciudad tiene un listado de las personas contagiadas y lo que se busca es identificar a sus contactos estrechos, a quienes se los llama por teléfono y luego se los visita para testearlos con el fin de cortar la cadena de contagio", dijeron desde el Ejecutivo porteño.

Ayer se realizaron en Parque Chacabuco, donde presenció el operativo el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Hoy continuarán en Boedo.

El operativo ya se llevó adelante en Balvanera, Flores, La Boca, Constitución, Barracas, Almagro, Palermo, Villa Soldati, Paternal y Chacarita.

En total se realizaron unos 2.400 testeos, de los cuales 872 dieron positivos.