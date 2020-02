S e filtró una fuerte discusión de los rugbiers en la cárcel donde están detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. A pesar de que hasta el momento, todos mantienen una defensa en común y no reconocieron nada de lo ocurrido, el encierro empieza a hacer mella y comienzan las divisiones."Tranquilizate la c... de tu madre, ¿que querés?: ¿morirte acá? Ya nos vamos loco, no se peleen", le habría dicho Ciro Pertossi a Máximo Thomsen. "Me cago en vos y en tu cálmense, la p.. que me parió. Me quiero ir", respondió Thomsen, a lo que Pertossi respondió: "Vos siempre fuiste cabeza de gato, no rompas las bolas ahora". Otro de los rugbiers también demostró que la reclusión lo esta afectando. Luciano Pertossi, no declaró en la indagatoria de esta semana, pero sí se encargó de manifestar que llevaba "doce horas esposado con las manos atrás y diez horas tirado en el piso en la fiscalía; sin comer". Cabe destacarque Pertossi fue el último de los ocho rugbiers detenidos en pasar a declarar el miércoles pasado, debido a que el resto lo hizo antes que él. Dijo que en un principio tenía intenciones de hacerlo pero que se sentía "aturdido" por el tiempo y las condiciones en que lo hicieron esperar. Fuentes de la fiscalía lo desmienten: "Es todo mentira. Tuvo que esperar hasta declarar y un preso nunca está bien. Pero de ahí a que lo maltraten hay un largo trecho. En cuanto a la comida, no tenemos servicio de catering y el preso está preso. Si pide comida o agua se le da. Tampoco están esposados ni en el piso". También fueron desmentidos por César, un preso de Dolores, en cuanto a lo que afirmó Thomsen de que son amenazados por otros internos. "Nosotros nunca le dijimos nada a ninguno de ellos, hacemos buena conducta para irnos lo más rápido posible. Los rugbiers dicen que los amenazamos porque es una estrategia para ganar un beneficio e irse con un arresto domiciliario. La verdad es que nosotros estamos bajo un candado y nadie puede agarrar a nadie. Es mentira lo que dicen, no los maltratamos. Hace años que todos nosotros estamos comiendo alimentos repugnantes, cosas que un ser humano normal no soporta. A ellos les dan otras cosas, son privilegiados, son asesinos VIP".