P aritarias y sistema recaudatorio. Sobre esos dos temas versó la reunión que la CGT mantuvo ayer en el sindicato de Sanidad, liderado por Héctor Daer, una de las cabezas de la central obrera y de diálogo directo con Alberto Fernández, a pesar de los últimos desencuentros entre el dirigente sindical y el propio Presidente. La Confederación General del Trabajo también puso sobre la mesa el inicio del ciclo lectivo, por ello mañana mantendrán un encuentro con el ministro Nicolás Trotta.

"La CGT no va a aceptar el techo a las paritarias", enfatizó a "Crónica" uno de los dirigentes presentes en el encuentro de mesa ampliada, que contó, entre otros, con Carlos Acuña, Andrés Rodríguez (UPCN), Rodolfo Daer (Alimentación), Víctor Santa María (porteros), Omar Maturano (La Fraternidad), Jorge Sola (Seguros), Sergio Romero (UDA) y Carlos Frigerio (Cerveceros).

La frase hace alusión al posible techo del 30% que pondrá la Nación a las negociaciones, refutado por fuentes del Ministerio de Trabajo que señalaron ante este medio que "esperamos que los sueldos estén 2 o 3 puntos por encima del IPC". En esa línea, el estatal Rodríguez dijo a "Mundo gremial" que "no tenemos lineamientos oficiales sobre un eventual plan de precios y salarios. Aunque estamos de acuerdo en todo lo que lleve a bajar la inflación, también consideramos que las paritarias son libres y no hay ningún elemento para ponerles un límite".

En declaraciones radiales, Daer remarcó que "para cerrar un acuerdo con el gobierno lo primero que tiene que haber es una propuesta que aún no está. Por supuesto que la CGT participará de todo lo que tenga que ver con un plan antiinflacionario que permita ir disminuyendo la inflación, porque es un flagelo".

Sola, a su turno, sostuvo que "no tenemos problemas de acompañar un plan antiinflacionario, pero el salario no es una variable que empuje la inflación".

Ayer también se discutió y exigió el ordenamiento del sistema recaudatorio. "Son muchos los impuestos que hacen impacto sobre el salario de los trabajadores", resumieron ante "Crónica".

Un capítulo aparte tuvo el apartado de Educación. Con Romero a la cabeza del reclamo, mañana el ministro Nicolás Trotta va a reunirse con el Consejo Directivo de la CGT para tratar la vuelta a clases, el cronograma de vacunación del personal docente y el presupuesto para el rubro.

Dos ausencias fueron el motivo del silencio en torno de dos temas. Al no estar presente José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), no se discutió sobre las millonarias deudas de las obras sociales. Y por otro lado, en el tintero quedaron los planes de viviendas que vienen negociando con el Ejecutivo (1.200 casas del Procrear), ya que no estuvo en Sanidad el líder de la Uocra, Gerardo Martínez.