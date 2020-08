E l Yorkshire terrier no es un perro de compañía, puntualmente, es un terrier pequeño y como buen terrier es un perro cazador, aguerrido, valiente, ladrador, longevo y rústico. Uno piensa que se trata de un perro de vedettes porque lo asocia a divas como Susana Giménez, pero en realidad se trata de un perro de los mineros de carbón y de los hilanderos de Inglaterra. Es decir, salvaba la vida de los hilanderos, combatiendo a las ratas y similar situación se daba en las minas de carbón", destacó el doctor Romero en la enunciación de las primeras características de esta particular raza. Y agregó: "Imaginémonos, en las minas de carbón, a finales del siglo diecinueve, donde no había calzados impermeables y donde muchas veces había que transitar un suelo con 10 centímetros de agua llena de roedores donde orinaban y, como consecuencia de esto, se producía la transmisión de una enfermedad que se llama leptospirosis. Entonces, este animal (Yorkshire) extremadamente astuto, obediente, corajudo y proactivo, es un individuo que va al frente, en consecuencia, cazaba las ratas y salvaba la vida de los mineros e hilanderos. Es decir, durante toda la semana, estos animales se encontraban dentro de las minas. Por otra parte, la genética de su pelo es brillante y tiene una coloratura muy significativa en su raíz y, los obreros, en sus días de descanso, hacían competencia de dinero por la belleza del animal. A partir de la época moderna, cambia su perfil de búsqueda. Yo he tenido, anteriormente, uno que vivió durante 15 años y tengo, ahora, a mi segundo. En consecuencia, siguen conservando su naturaleza de valientes y de tomar la iniciativa. Ahora, con otras características, se ha convertido en un animal de compañía, aunque conceptualmente es un perrazo". En relación a la posibilidad de la presencia, energética, de un perro fallecido en la casa que ha habitado, el doctor Juan Romero contestó: "Cuando uno tiene un afecto especial hacia un animal, este permanece en uno a través del recuerdo y los sentimientos y más allá de cualquier consideración esotérica que yo no comparto, reparemos que nosotros somos la conversión de la energía hecha masa; esta es puntalmente la teoría de la relatividad de Einstein; en definitiva, todos mis gatos, todos mis perros son lo que me hicieron hombre, todos mis afectos, todos mis amigos, además de mi padres y madre que genéticamente me construyeron, ambientalmente, también nos construyeron aquellas situaciones enunciadas. Un perro, en definitiva, que convivió 15 años con una persona también nos construyó y nos dio identidad