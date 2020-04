L uis Alberto Valor, alias el Gordo Valor, es el delincuente más famoso de la Argentina. Robó en los años ochenta y noventa 24 bancos y 19 camiones de caudales. Pasó 33 años de su vida preso. Ahora tiene 65 y está en libertad desde el 5 de julio de 2018, y disfruta de la cuarentena. "Esto no es joda. Está la vida de por medio. Hay que ser cuidadoso y solidario. Y quedarse en casa. La gente se siente presa, pero no sabe que no hay nada peor que la cárcel".

"¿Cómo vivo estos días de encierro? Pasé más de 30 años encerrado. Esto, más que encierro, es un lujo. Estar con mi compañera Nancy, con las perras, disfrutando del jardín, viendo tele", dice el Gordo Valor en una entrevista a Infobae. Ahora cumple cuarentena como cualquier ciudadano y recomienda hacerlo. "Me fugué, hice motines, robé, pero ahora les ruego a todos que se queden en sus casas", dice.

-¿Cómo vive el encierro?

-Imagínese que pasé más de 30 años encerrado. Esto, más que encierro, es un lujo. Estar con mi compañera Nancy, con las perras, disfrutando del jardín, viendo tele...

-¿Qué mira?

-Los noticieros. Igual, lo que pongas, va a aparecer lo del virus este. Estoy preocupado, ruego a Dios que no muera nadie más. Me fugué, hice motines, robé, pero les ruego a todos que se queden en sus casas.

-¿Cómo es su rutina?

-Me levanto temprano, como siempre. Con la Nancy tomamos unos mates. Escuchamos la radio o música. Nos encanta el rock nacional, el de antes, sobre todo. Jugamos a las cartas, miramos fotos viejas, llamamos a los amigos y a la familia. Y miramos muchas películas.

-¿Cuáles vio?

-Volví a ver "El Ángel". Había ido al estreno y esta vez me gustó más. Es una época que viví. También miro películas viejas, argentinas, italianas, de cualquier país. Me gustan las de acción. A la Nancy, las románticas. Miramos de todo.

-¿No está tentado de salir? Su esposa siempre dice que se la pasaba en la calle.

-No, esta vez no. Tuve fugas increíbles, en las que arriesgué la vida. Y Nancy sabe que soy cola inquieta. Pero acá está en riesgo no sólo mi salud, sino la salud de la gente. Hace poco tuve una neumonía jodida y casi no cuento el cuento. Lo insólito es que muchas personas me piden consejos para pasar lo mejor posible la cuarentena.

-¿Y usted qué les dice?

-Que no hay que desesperarse. Ni estar todo el día mirando noticias. Los presos miramos los noticieros y creemos que afuera está todo mal. Tampoco hay que pensar mucho. Ni creer que tenemos todo el tiempo del mundo. El tiempo siempre corre igual. Lo ideal es que se armen actividades. Que no estén quietos o tirados en la cama.

-¿Qué piensa de la situación de los detenidos en las cárceles?

-Me tiene muy preocupado. Es desesperante lo que están viviendo. Les pido que tengan calma, que comprendan que la situación está difícil y que no se manden ninguna macana. La violencia no sirve para nada. Lo aprendí tarde.