El Frente de Todos destacó el primer aniversario de las PASO del 11 de agosto de 2019, cuando Alberto Fernández se impuso por amplia diferencia sobre Mauricio Macri. "Sin el éxito en las PASO como antesala de lo que después el pueblo votó, viviendo hoy una pandemia devastadora de vidas y de economías, no tendríamos un Estado presente que preserva ante todo la salud pública, y que no deja de ejecutar medidas que mejoran la calidad de vida de lxs argentinxs", señalaron en un comunicado.

"Es bueno y es a la vez un deber recordar nuestra partida de nacimiento como Frente de Todos ese 11 de agosto, porque ayuda a no olvidar sobre todo a lxs ciudadanxs que no nos votaron, cómo estaba el país en aquel momento y cómo está hoy, pese a todas las adversidades que nos ha tocado vivir y no referidas solamente a la pandemia", agregaron.