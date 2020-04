L a incertidumbre domina no solamente al ambiente del fútbol, sino la vida de todas las personas, sin distinción. Y mientras, el parate de las actividades por la pandemia de coronavirus hace pensar a los dirigentes sobre posibles fechas del retorno a la actividad. Como la cuarentena en nuestro país se va extendiendo, obviamente todas las probables fechas también sufren una modificación. Se había mencionado la posibilidad de que en junio, y a puertas cerradas, los torneos de fútbol podrían volver, aún sin poder determinar bajo qué formato.

Nicolás Russo, presidente de Lanús, no se mostró optimista con un rápido retorno y consideró, en declaraciones a Radio Continental, que "No descarto que el fútbol vuelva a fines de agosto o a principios de septiembre", teniendo en cuenta que "vamos a suponer que se pueda volver a las prácticas a fines de junio, porque se estima que el pico de contagio es para la segunda quincena de mayo. Y los planteles van a necesitar unos 45 días, como mínimo, para entrar en competencia".

Así las cosas, las palabras de Russo chocan con las que había expresado Andrés Fassi, presidente de Talleres, quien había dicho que "en unos quince días los equipos podrían estar entrenandoà". Más allá de las opiniones de uno u otro, es imposible determinar una fecha de regreso, porque la pandemia obliga a un "día a día".

Sin torneo de 30

El mandamás del Granate también se refirió a otro tema que comenzó a circular con fuerza en el último tiempo y es la posibilidad de que en unos años vuelva el torneo de 30 equipos, pero lo dejó de lado sin dudar un instante. "No sé de dónde salió, no tiene nada que ver el Gobierno Nacional en eso, y quedó desvirtuado. Que el torneo que viene sea uno de 30 equipos, sería una estafa para la genteà", fueron sus palabras, con respecto a que una de las variables que se analizaban era que se fuera incrementando el número de equipos y así volver a ese certamen, que había generado 10 ascensos de la B Nacional a la Superliga.

Además, a Russo se le preguntó por la continuidad o no de la Copa Superliga (apenas se jugó una fecha) y que puede pasar con los descensos de categoría. "Yo puedo asegurar que va a haber dos ascensos, pero no sé qué es lo que puede pasar con los descensos, ni tampoco si el fútbol vuelve en agosto o septiembre... Hay que aclarar algo: una cosa es premiar los ascensos y otra cosa muy distinta es castigar con descensos a algunos equipos si es que no puede terminar el torneo... De acuerdo a la época en la que se pueda volver a jugar, se verá si continuamos con los torneos o si se arranca una nueva temporada. Y de esto dependerá la situación de los contratos", en relación a que el 30 de junio es la fecha que vencen muchos vínculos de futbolistas.