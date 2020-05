V arios patoteros asesinaron a un hombre, de 37 años, a quien agredieron salvajemente a balazos en la vía pública, en un cruento suceso que se registró en la localidad bonaerense de José C. Paz. Los criminales fugaron y son buscados de manera intensa por los pesquisas policiales, quienes creen que el violento episodio ocurrió debido a viejos problemas entre los habitantes del humilde vecindario. Gente del barrio, mientras tanto, sumamente indignada por el bestial homicidio, no dudó en reclamar justicia y que el ilícito no quede impune. Al respecto, los voceros de los tribunales de San Martín revelaron a cronica.com.ar que la infortunada víctima fue identificada como Pablo Matías Teves, de 37 años. De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el brutal hecho se produjo en el cruce de Lucio Victorio Mansilla y Mayaguez, en el denominado Barrio Frino, en el citado distrito, en el noroeste del conurbano provincial.

Trascendió que Teves fue interceptado por los sujetos, quienes, al cabo de una violenta discusión, lo agredieron sin piedad a disparos, para luego darse rápidamente a la fuga a la carrera y esconderse de inmediato en la mencionada zona. Momentos después, el damnificado tuvo que ser trasladado, de urgencia, al Hospital Domingo Mercante, situado en José C. Paz, donde dejó de existir mientras era operado por los médicos del centro asistencial y a raíz de la gravedad de sus heridas, ya que había sido alcanzado por un certero proyectil de arma de fuego en la región del estómago. Servidores públicos de la comisaría de Barrio Frino (2ª de José C. Paz) realizan diferentes procedimientos en el vecindario con objetivo de establecer el paradero de los responsables del asesinato. Se sospecha que Teves conocía a los victimarios, quienes habrían agredido al hombre como consecuencia de viejos problemas barriales, descartándose por completo que dichos forajidos hubieran obrado con fines de robo y en un clásico asalto callejero. Consternados habitantes del lugar, al enterarse de lo ocurrido, reclamaron que el bestial crimen no quede en la impunidad.