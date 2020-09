L uego de haber militado la anticuarentena y de haber participado de la marcha del 17 de agosto (17A) contra las medidas tomadas por el gobierno nacional, la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, informó que se contagió de coronavirus y detalló que se encuentra en buen estado de salud.

"Me dio positivo el análisis de Covid. Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras, así que evidentemente en algún momento, en algún lugar, me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien. Me está llamando mucha gente, muchísimas gracias", afirmó la ex funcionaria en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Desde hace meses, Bullrich es una de las principales críticas de la cuarentena que aplicó el gobierno de Alberto Fernández luego de que el coronavirus empezara a circular por el país. El 17 de agosto pasado participó de una manifestación en el centro porteño en la que se mezclaron distintas consignas opositoras.

El diagnóstico positivo de la dirigente políticamente más cercana a Mauricio Macri se registró un día después de que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmara que él también tiene la enfermedad. "Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de Covid-19. Estoy muy bien, me encuentro asintomático, cumpliendo el aislamiento y atento a las indicaciones médicas. Mientras tanto, sigo llevando adelante mis obligaciones y trabajando desde casa", explicó el dirigente peronista vía Twitter.

La referente del PRO no es la primera dirigente de la principal fuerza de la oposición que dio positivo para coronavirus. En junio se confirmó que la ex mandataria bonaerense María Eugenia Vidal tuvo la enfermedad. También el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que tiene a cargo una provincia con índices de contagios y muertes que preocupan a su administración.

En tanto, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, fue otro de los dirigentes opositores de alto perfil que tuvieron el virus que está afectando a buena parte del planeta.

En las últimas horas, Bullrich se había sumado a los reclamos de la oposición para que puedan sesionar de forma presencial en el Congreso de la Nación, lo que agrandó la grieta entre el macrismo y el oficialismo.