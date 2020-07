E l ex ministro de Transporte durante el gobierno macrista Guillermo Dietrich negó ayer los cargos presentados en su contra durante su declaración indagatoria, en el marco de la causa que investiga irregularidades en la renegociación de las concesiones viales y que lleva adelante el juez Canicoba Corral.

Dietrich se presentó por videollamada de Zoom y realizó su declaración a través de un escrito que fue incorporado por sistema, en tanto que se negó a contestar preguntas. El ex funcionario de Cambiemos rechazó haber cometido delitos en la renegociación de contratos de peaje y dio detalles técnicos sobre cómo fue esa operatoria.

Por esta misma causa está citado a indagatoria para el próximo lunes el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, en tanto que ya fueron procesados por el juez el ex director de Vialidad Nacional y también ex ministro de la cartera de Energía Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

En su defensa, Dietrich aseguró que el proceso fue "completamente transparente" y enfatizó que "el acuerdo no significó ningún cobro inmediato por las empresas concesionarias, como lo indica falsamente la denuncia", mientras que subrayó que en la renegociación de estos contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste le ahorraron al país "un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos".

"Acuerdo previo"

Sobre el procesamiento de estos últimos dos ex funcionarios, Canicoba Corral destacó que "las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes públicas y privadas", lo que permitió "el desenvolvimiento de este irregular proceso" en torno a un reconocimiento a las empresas por inversiones que no contaron "con un informe técnico integral que valide o justifique" las multimillonarias cifras invertidas, en la que se calculó un posible perjuicio para el Estado por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y de 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.

Corral indagará a Dujovne el próximo lunes, dos días antes de jubilarse como juez y dejar, a sus 75 años, la profesión, por lo que desde el 29 de julio será Julián Ercolini el juez sorteado para subrogar.