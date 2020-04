L as noticias corren como reguero de pólvora en estos tiempos. Y ayer Marcelo Tinelli estuvo en el ojo de la tormenta debido a que trascendió que en un vuelo privado de Buenos Aires a Esquel llegó una valija a su domicilio. Recordemos que el 19 de marzo, unas horas antes de que Alberto Fernández decretara la cuarentena total en la Argentina, se trasladó al Sur para pasar en su casa el aislamiento social preventivo y obligatorio. El conductor se encuentra acompañado por su mujer, Guillermina Valdes, su hijo menor, Lorenzo, su hija Candelaria y su yerno Federico Giuliani, jugador de Belgrano de Paraná. El tema fue creciendo con el correr del día y el conductor decidió a hablar. "Hace 22 años que tengo casa acá y vine a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998. Nosotros vamos a hacer la cuarentena en Esquel y voy a cumplir con mis obligaciones laborales de manera home office desde acá", explicó en su momento. Pero, en las últimas horas, Marcelo debió hacer un pedido a Buenos Aires porque en Esquel no encontraba la medicación que necesita tomar para seguir un tratamiento, al igual que su hija. Es por eso que contrató un taxi aéreo para que le acercaran su pedido, el cual fue recibido por el casero. "Yo no me moví en los 25 días que estoy acá", explicó en diálogo con Luis Novaresio en La Red. Y continuó: "Nosotros lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel", indicó el conductor de ShowMatch, mientras que el periodista agregó que el traslado de medicamentos es una actividad exceptuada durante la cuarentena total. Sin querer entrar en detalles sobre sus respectivos tratamientos de salud, Tinelli aclaró que necesita un medicamento que buscó tres veces en Esquel y no lo consiguió. "Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado", indicó. "Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Puedo mostrar los papeles de la empresa del taxi aéreo en donde figura ‘traslado de medicamentos para pasajeros en la ciudad de Esquel’. Nada más", continuó Tinelli y agregó que él tiene su carnet de comunicador, que le permitiría solicitar el permiso para regresar a Capital Federal y continuar con sus tareas laborales desde su hogar.

"Estoy trabajando como si estuviera en el departamento de Buenos Aires. Al ser comunicador, me puedo mover por todo el país. Sigo trabajando desde acá, ayudando a los curas villeros, también en la AFA, en la Superliga y en mi empresa", siguió, y repitió que su programa no comenzará el 27 de abril como estaba previsto, sino que será "a mediados de mayo". Con respecto al regreso del "Bailando", aseguró: "Al confirmarse la cuarentena hasta fines de abril, hemos decidido junto a las autoridades de El Trece postergar el inicio de ShowMatch para la primera quincena de mayo. Falta muy poquito para volver a vernos", había escrito el conductor del ciclo la semana pasada en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene más de 10 millones de seguidores.

Mica, desde Buenos Aires

En medio del fuego cruzado, Micaela, su hija mayor, quiso ayudarlo y realizó fuerte declaraciones en Twitter: "La cuarentena le está pegando bastante mal a todos, saca lo peor de muchos de ustedes, cuando pienso que debería pasar todo lo contrario! Pero bueno, me queda más que claro que no evolucionamos me queda claro que no evolucionamos más". Para finalizar, sentenció: "Y vengan a decirme lo que quieran total yo sé muy bien quien soy, como soy, y como es mi familia. Lo demás es cotillón. Les deseo mucha paz y mucho amor".