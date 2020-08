En una acalorada reunión, marcada por gritos y reclamos de la oposición, el Frente de Todos votó -a mano alzada- en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal el giro de los 12 pedidos de juicio político contra el procurador general interino Eduardo Casal a la comisión competente de la Cámara de Diputados.

El traslado de las solicitudes se aprobó luego de que interviniera el diputado Nicolás Rodríguez Saá (FdT), vicepresidente segundo de la Comisión de Juicio Político -presidida por la oficialista Josefina González-, quien consideró que "es de gravedad absoluta la situación del procurador interino y su falta de apoyo al estado de derecho".

"Quiero anunciar que vamos a llevar adelante todas las actuaciones para iniciar el proceso como corresponde", anticipó el legislador y, acto seguido, el titular de la bicameral, el senador Martín Doñate, realizó una rápida votación a mano alzada que dio por aprobada "por la mayoría".

Al comienzo del encuentro, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) cargó contra el funcionario por la "demora absolutamente inexplicable, además de inadmisible" de su respuesta sobre el desplazamiento del fiscal Juan Pedro Zoni en la causa de Correo Argentino, "donde, como todos sabemos, se encuentra mencionado el ex presidente de la Nación (Mauricio Macri)".

Minutos después, el diputado Diego Mestre (UCR) se quejó de "haber votado sin habernos escuchado, sin haber contado por parte de usted (a Doñate) cuáles son los diputados y senadores por la supuesta mayoríaà bueno, dígame si eso no es persecución". "Previamente lo que deberíamos hacer es escuchar al procurador Casal. ¿Por qué no darle la posibilidad?", expresó. También pidió volver a votar de manera nominal, algo que no tuvo éxito.

La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) estalló: "Cuando ustedes hablan, parece ya una hoguera pública. ¡No hemos escuchado a una sola persona, no hemos leído un solo renglón de lo que nos han respondido y ustedes ya votan para pasarlo a la Comisión de Juicio Político!". "Así no ha trabajado nunca esta comisión; se ha escuchado a todos, se ha tenido un debido proceso y se han hecho las cosas que se tienen que hacer", añadió.