C asi como un mensaje subliminal la misteriosa Buenos Aires tiene enclavado, a minutos de la city porteña, uno de los muelles más largos del país destinado a la pesca deportiva. Este contraste entre el vértigo del vil metal y la paz que depara observar el humilde movimiento de las boyas con un mate cocido en las manos es lo que hace más atractivo disfrutar de este espacio, que cuenta con todo lo necesario para pasar un día de contacto con la naturaleza. La Asociación Argentina de Pesca tiene una vastísima historia, pero la dejamos para otro momento y hoy sólo nos vamos a centrar en nuestra experiencia durante la visita que hicimos días pasados con motivo de su reapertura después de la cuarentena pesqueril, que duró casi 6 meses. La Legislatura de la ciudad permitió actividades a partir del 24 de agosto; por lo tanto, los aficionados pudieron acercarse a los clubes a probar suerte con los últimos pejerreyes de la temporada. En este caso, los socios de la AAP pueden utilizar la sede Viamonte todos los días de 8 a 19, haciendo una reserva telefónica previa al 4311-4625 con 24 horas de anticipación; los sábados, domingos y feriados es por terminación del DNI llamando el viernes previo. De no reservar con anterioridad, se puede consultar telefónicamente el mismo día y, de haber cupo, se autorizará el ingreso sin tener en cuenta la terminación del DNI; también está habilitado su anexo Paraná Guazú de lunes a viernes de 9 a 18 con 48 horas de reserva previa. Nosotros cumplimos también con las normativas y solicitamos este permiso días antes, pero en nuestro caso, como trabajadores de prensa, y sumamos a nuestros equipos, además de las cámaras, las cañas, los reeles y las líneas de pejerrey. Con respecto a la carnada, es primordial tenerla prevista el día anterior; sobre la costanera podemos encontrar algún vendedor o tal vez en la puerta del Club del Pescadores, donde encontraremos lo necesario, si no es complicado, porque, salvo el muelle, ninguna instalación está habilitada en la Asociación. El día era diáfano, con buen nivel de las aguas, hermoso para un reencuentro con mi querido y siempre difícil de pescar Río de la Plata. Pero, a medida que nos íbamos adentrando en este añejo pesquero con mi amigo y colega Jorge Dibiaso -del programa radial "Quo vadis"-, nos íbamos dando cuenta de que el viento del sudeste era un poco más fuerte de lo esperado. De todas formas y con toda la fe puesta en los pejerreyes, calzamos líneas de flote y al agua. Costaba evitar los enganches ya en los lances, e inclusive al recoger se complicaba, había que calcular no clavar los anzuelos en los palos del muelle, en los bolsos o nuestra ropa. Encontramos parroquianos correctos y que respetaban todos los protocolos; de a ratos, empleados del club controlaban las distancias y fumigaban los pocos espacios comunes, y al ingreso Walter Zarini nos tomó la temperatura y agendó nuestros datos. Recorriendo los distintos sectores de pesca nos encontramos con Nahuel, quien había logrado un lindo ejemplar en el morro y contra un viento feroz. Después pudimos observar esporádicos piques de lindos pejerreyes de fondo obtenidos con mojarra de carnada, la cual también tomaban los bagres; además, se dieron algunas bogas chicas. Así entró la tarde y, con el río se puso en creciente, ayudado por un viento que seguía rebelde, decidimos volver. Nosotros no tuvimos la suerte de dar con el pique, pero sí tuvimos la dicha de tener un excelente día de pesca con amigos. Te recomendamos cuidarte mucho y cuidar a quienes estén cerca, cumpliendo con las normativas: es primordial no compartir elementos y tener siempre puesto el tapaboca. Por informes, buscá a la Asociación Argentina de Pesca en Facebook.