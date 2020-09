El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió y homenajeó en el Palacio Municipal a los vecinos Ezequiel Dure y Daniel Oreallana, quienes desarrollaron un equipo de intubación segura y una cápsula de traslados de pacientes Covid-19 para la protección de los médicos y trabajadores de la salud que están trabajando para contener la pandemia. El primer juego fue donado por los propios desarrolladores al Hospital Paroissien. Pronto, todos los hospitales del distrito contarán con estos equipos, que también serán ofrecidos con la asistencia del municipio a todas las provincias e intendencias del país.

"Es un día muy importante para toda La Matanza, me contaban recién que hoy es el día de la solidaridad, y de chico me enseñaron que no hay casualidades en la vida, sino causalidades. Dios quiso que hoy estemos con Ezequiel, un enfermero, y con Daniel, un electromecánico, nada más ni nada menos que dos vecinos que se destacaron con esta obra de amor y solidaridad que salvará vidas del personal de salud y que están acá para ser homenajeados por todo el pueblo matancero, representada por los directores de los hospitales provinciales del distrito y de nuestras autoridades de la Secretaría de Salud", dijo Fernando Espinoza.