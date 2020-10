E l ex presidente José "Pepe" Mujica cumplió ayer con el anuncio que había realizado semanas atrás y presentó la renuncia a su banca en el Senado, lo que significa el fin de su carrera política. Su salida del Congreso no fue la única que se produjo, ya que también dejó su lugar otro ex jefe de Estado: Julio María Sanguinetti.

La renuncia de Mujica al palacio legislativo marca su alejamiento definitivo de la vida política activa, decisión que se vio precipitada por la pandemia, debido a su estado de salud, ya que padece una enfermedad autoinmune. "Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía", anunció el Pepe, de 85 años, en una carta leída durante una sesión extraordinaria del Senado.

"Me está echando la pandemia. Ser senador es hablar con gente y andar por todos lados. Estoy amenazado por todos lados: por la vejez y por mi enfermedad. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar", explicó el histórico dirigente del Frente Amplio que será reemplazado por Alejandro Sánchez.

Además, manifestó: "En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad ante las cosas, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye".

Durante su despedida, la segunda luego de su renuncia dos años atrás, Mujica, quien presidió Uruguay y entre 2010 y 2015, también aseguró que se ve como "un consejero" de sus compañeros del Movimiento de Participación Popular. La primera vez que Mujica renunció a su banca fue en 2018, por motivos "personales". "Los motivos son personales, diría ‘cansancio de largo viaje’", explicó en ese momento Mujica y agregó: "No obstante, mientras mi mente funcione, no puedo renunciar a la solidaridad y la lucha de ideas".

Otra salida

La renuncia del Pepe no fue la única que se hizo oficial ayer, ya que también presentó su dimisión el ex presidente Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), quien tiene 84 años.

"Por la presente vengo a renunciar al cargo de senador que actualmente ocupo. Me motiva principalmente la necesidad de atender la secretaría general del Partido Colorado, mis actividades periodísticas y corresponsalías editoriales", escribió en su carta de renuncia leída en la sesión. Su sucesor será Tabaré Viera.

Sanguinetti presidió Uruguay entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000. Además, fue el primer jefe de Estado del país después de la dictadura que se extendió desde 1973 hasta 1985.