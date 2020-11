Peritos informáticos realizan un peritaje al teléfono celular del policía Arcángel Bogado, quien en julio pasado mató a Brandon Romero (18) en un presunto asalto que este y otro hombre, también herido de bala, le habrían cometido en la ruta 226.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli ordenó la diligencia y la misma recayó en los peritos de la Policía Federal debido a que, al estar incriminado un efectivo de la Policía Bonaerense, sus pares de esta fuerza estaban imposibilitados de hacerlo.

Hasta el momento, Pellegrinelli mantiene imputado por el homicidio de Romero al policía Bogado, aunque cree que este actuó en legítima defensa al haber sido asaltado, y por eso no ordenó medidas restrictivas de su libertad. Si bien aún no se conoce la fecha en la que obtendrá los resultados por parte de los especialistas de la Policía Federal, se presume que, de no surgir ninguna prueba que incrimine al efectivo, el fiscal podría pedir formalmente su sobreseimiento a la brevedad.

Las novedades también son aguardadas con ansiedad por los familiares de Romero y su abogado, César Sivo, quienes sostienen firmemente que se trata de un caso de "gatillo fácil". En consecuencia, todas las semanas realizan marchas a Tribunales o al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para pedir que Bogado sea separado de la Policía Bonaerense, vaya preso y sea juzgado por el crimen.