El peritaje contable ordenado en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las operaciones con dólar futuro sobre el final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner arrojó que esa operatoria no perjudicó las arcas del Estado nacional y que el Banco Central cumplió con todos los pasos administrativos requeridos para que pudiera realizarse. "Al momento que se tomaron las decisiones de ventas de contratos futuros no había riesgo de pérdida, pues la operatoria preservaba el stock de Reserva de Oro y Divisas. Tal situación permitió la preservación de un activo en moneda extranjera", es una de las definiciones plasmadas en las 81 preguntas que los peritos respondieron al Tribunal Oral Federal (TOF) 1. Fue en el marco de la causa elevada a debate público por el fallecido juez Claudio Bonadio, que en su momento procesó a la ex presidenta, a Axel Kicillof y a Alejandro Vanoli, entre otros.