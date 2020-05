El personal de salud británio se manifestó en contra de una relajación de la cuarentena en el Reino Unido que se anunciará el lunes, en tanto se informó ayer que otras 626 personas fallecieron por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que elevó el total a 31.241, el número más alto de víctimas fatales registrado en Europa.

El gobierno del Reino Unido anunciará una flexibilización del régimen de confinamiento por el coronavirus desde el próximo lunes, a pesar de ser uno de los países más golpeados por la pandemia, lo que genera preocupación entre personal de salud porque las cifras de contagios aún siguen altas y prevén un rebrote.

"Estoy en contra de que se relajen las medidas del confinamiento por muy limitadas que sean. Tenemos un promedio de 600 muertes diarias, no como en España e Italia", expresó Eva Peña Charlón, jefa de planta en Neurocirugía del King’s College Hospital de Londres. "Me parece una vergüenza, ya no lo digo como enfermera sino como ciudadana, además el confinamiento inglés ya ha sido mucho más suave que el resto y si se levanta probablemente habrá un repunte, como el que está habiendo en Italia y en España", afirmó.

"Ha habido una reducción de los casos en los hospitales y las salas de cuidados intensivos están medio vacías, pero todavía está muriendo mucha gente todos los días. Relajar las normas me parece muy prematuro e irresponsable de parte del gobierno", dijo por su parte Joan Pons Laplana, enfermero del Hospital de Chesterfield, al norte de Inglaterra. Según Pons Laplana, que fue galardonado, entre otros premios, como el Enfermero del Año en el Reino Unido en 2018, el gobierno británico otra vez está poniendo la economía por delante de las personas.