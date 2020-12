U n llamado de mi amigo Fabián Sträch Katz me activó de inmediato las ganas de compartir una aventura bastante exigente para esta época del año. La propuesta fue recorrer un sector de los campos de Baradero desafiando el calor sólo con lo necesario, buscando los espacios más apropiados para tentar a las tarariras, utilizando como única guía un terraplén que se extiende kilómetros adentro de una interminable llanura plagada de espinas y cardos.

Llegamos muy temprano a la costa del río Baradero para embarcar puntualmente a la 7 en un sencillo puerto donde ya había mucho movimiento y una gran cantidad de pescadores esperando su turno para ser llevados a algunas de las islas cercanas. Ahí armamos los equipos y aligeramos al máximo lo que íbamos a transportar: debíamos caminar muchos kilómetros y todo lo necesariamente básico debía caber en la mochila.

El grupo formado por el músico Emiliano Friguglietti, Darío y Federico (padre e hijo), Fabián y yo trepamos al cómodo tracker que nos transportó al puesto que hizo de breve puerto antes de comenzar la larga caminata. El derrotero fue corto y en media hora estuvimos en el lugar, donde además de los dueños de casa nos recibió una variada fauna. Fueron absolutamente importantes los pantalones y remeras manga larga con filtro UV, gorras, buf y lentes de sol, las picaduras, golpes o raspaduras eran un tema a evitar para tener una jornada sin sobresaltos. De todas formas Federico, uno de nuestros compañeros, se trajo una fuerte mordida de una tararira que le dejó ensangrentado el pantalón. A esta altura ya pesaba lo transportado, pero la cantidad de piques, llevadas y mordidas que teníamos justificaba todo.

Después de algunas capturas, todo volvió a aquietarse, así que a colgarnos las mochilas y cambiar de lugar. Nuevamente a caminar. Las gomitas evidentemente eran las preferidas por estos enojosos peces que podían salir desde el charco menos pensado, pero básicamente atacaban todo lo que se les cruzara. Lo necesario era tenerle fe a un espacio y probarlo, en casi todos los casos se lograba activar un nido y de ahí en más quedaba soportar los tirones que mellaban líderes y hasta doblaban anzuelos.

Mientras caía el sol, la fauna de a poco ocupaba su lugar. Me moría de ganas por fotografiar la enorme cantidad de aves que iban y venían, mientras los carpinchos mostraban su rutina de cortejos y simpáticos trabajos domésticos que parecían estar dedicados para mí, pero no, no largaba la caña y de hecho me había dedicado a probar distintos señuelos para hacer mi propio top ten de lo que tengo en la caja.

Con respecto a esto, las gomitas con cuchara tuvieron mucha aceptación cuando las zonas que barríamos eran más profundas, pero cuando eran más bajas los plop y los paseantes recibían furiosos y cinematográficos ataques. No son ámbitos para hacer pesca a la espera o con boyas, ahí las tarariras anidan y su espíritu combativo se despierta cuando las provocamos.

A las 17 y refunfuñando por no tener energías para seguir la jornada, fuimos regresando, despacio y tratando de evitar las ganas de volver a pasar señuelos por lugares que nos parecían no haber visto antes. Arrastrábamos los pies, según nuestro GPS estábamos a más de 15 kilómetros de nuestro punto de partida y el lanchero volvía a buscar lo que quedara de nosotros a las 19 (finalmente regresamos a las 20). Lo digo así porque castear, subir, bajar y caminar entre yuyos hasta las rodillas en medio de un calor importante nos había dejado exhaustos.

La experiencia fue muy rica y plena de esa mezcla de alegría y curiosidad que nos da descubrir pesqueros que a lo lejos prometen y que al tocarlos cumplen nuestras fantasías de pescador.