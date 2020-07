Las imágenes de las cámaras de seguridad vuelven real algo inverosímil. Un niño de 5 años defendió a las patadas y trompadas a su mamá de un delincuente que intentaba robarle el celular. El dramático hecho ocurrió en Córdoba y quedó registrado. Horas más tarde la mujer explicó que es el tercer robo que el chico presencia.

"Sólo mi hijo entiende lo que hizo", dijo Analía, la víctima del robo, que el domingo salió de su casa para visitar a una vecina, y lo único que tenía en sus manos era una torta, y el celular dentro de la campera. "Cuando estaba esperando a que me abrieran llega este tipo de atrás, dijo que le diera el celular porque si no me iba a pegar un tiro", dijo la víctima que después de pasar otras veces por este tipo de hechos decidió defender sus pertenencias.

El esposo de la víctima escuchó los gritos y pedidos de ayuda, por lo que corrió hacia donde estaba, pero tropezó y cayó. En las imágenes de las cámaras de seguridad de la vecina se ve la reacción que tuvo el niño de sólo 5 años, hijo de la víctima, que atacó a trompadas al ladrón para defender a su mamá.

"Estamos cansados de hacer justicia por mano propia, pero no nos queda otra", manifestó a los medios Analía, que sobre su hijo aseguró: "Nunca pensé que el nene me iba a defender de esa manera, creí que iba a estar llorando en un rincón. asustado. No todos los chicos reaccionan así, pero él lo hizo porque es el tercer robo que me pasa con él".

Es que en la conmoción ante un hecho tan traumático, la familia del chico sigue asustada y su madre contó que, tiempo atrás, luego de haber vivido un hecho similar, el niño le pidió no transitar más por esa vereda donde el domingo la volvieron a atacar "porque viene el chico malo y te saca la cartera".