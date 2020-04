M ientras el lunes Susana Giménez respondía enfurecida a las numerosas críticas que recibió por haber regresado a su perrita Rita al criadero, ya que se dio cuenta que aún era muy cachorra y era difícil la convivencia, a todos llamó la atención la particular bronca con la que se dirigió a Nicole Neumann, una de las famosas que se había referido al caso.

Durante esa charla con "Intrusos", la diva trató de "estúpida" a la panelista cuando le preguntaron puntualmente por las críticas que le hizo Neumann: "Nicole es otra estúpida, ella sabe que yo soy fanática de los perros como ella". Luego añadió: "Pasa que alguien le dice ‘Parece que Susana regaló el perro, decilo, matala’, y ella me mata porque sí, sin preguntar". Y desde ahí arrancó: "Ella no sabe de televisión ni de nada. Yo, en mi programa, siempre pregunto, pido que chequeen si es verdad, no me gusta hablar mal de la gente porque sí".

Ante los cuestionamientos por haber comprado la perrita en un criadero, Susana exclamó: "¡¿Y dónde quieren que la compre, en una farmacia?! Yo tengo esa raza de perros porque me gusta, también tengo perros que adopté. Voy a tener el perro que me dé la gana. En mi barrio, no hay perros de la calle. Que Nicole se meta en su vida y con sus perros, si ella quiere adoptar 200 perros vagabundos, que lo haga". Y enseguida, agregó que nunca había entrevistado a Nicole, "¿Por qué lo haría?", la ninguneó.

Ante este escándalo, la modelo le dijo a Primicias Ya: "Ni idea de lo que dijo, estaba haciendo la tarea con mis hijas. Imagino que no le explicaron bien lo que dije, para variar, y replican todo lo malintencionado. Lo que sí me comentaron es que dijo que no soy interesante o algo así. ¿Puede ser? ¡Qué loco! ¡Me hizo varias notas! ¡Y hasta me pagaron!", en referencia a cuando ella recién se había separado de Fabián Cubero y Su la tuvo en el living de su programa.

Como remate, Nicole conjeturó: "Tendrá algo viejo en mi contra guardado....", abriendo la puerta a las especulaciones: ¿La tirria entre ellas es por Facundo Moyano, con quien Neumann salió algunos meses en 2017, después de que el entonces diputado había coqueteado con la conductora? Con algo de picardía, la rubia continuó: "La cuarentena pone agresiva a la gente, de algunos saca lo peor. Es entendible, están todos muy susceptibles, por eso hay que trabajar mucho en el interior", expresó.

Después, en el ciclo donde trabaja, "Nosotros a la mañana", la modelo bajó un par de cambios sobre el tema: "Hay una cizaña de cómo la gente transmite lo que uno dice. Hay un montón de cosas que nunca las dije. Yo dije que la adoraba a Susana, la admiraba y lo sigo haciendo. Recalqué cuando hablamos del tema que ella ama a los perros como yo. Siempre que nos vimos hablamos de los perros, fue un tema en común entre nosotras siempre. Yo soy proadopción, pero si ella se quiere comprar el perro que quiera, me parece bárbaro".