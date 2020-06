L a grieta en el seno de la familia Maradona crece a pasos agigantados. Siempre hay un motivo, un disparador, una excusa o un video que logra desestabilizar la posible calma entre ex parejas y los hijos del Diez. Hace días, tras la aparición del video donde Diego Maradona baila con Verónica Ojeda y finaliza cuando él se baja el pantalón y muestra la cola, Gianinna y Dalma, señalaron una vez más al entorno por difundir esas imágenes privadas y contaron su preocupación por su salud.

Gianinna aseguró que le gustaría llevar a la Justicia el caso para poder cuidar a su padre. A partir de esto, Diego grabó un video en el que les respondió sin filtro a sus propias hijas, con las que la relación está áspera desde hace años porque él entiendo que se pusieron del lado de Claudia Villafañe. "Ay, no sabía que estaba preso, de verdad. Cha, chan, cha, chaaaannn... Miren lo preso que estoy, esto es de una torta que se hizo acá, en esta casa", dijo el entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata a Clarín. "Preso, las pelotas", agregó el ex jugador soltándose de un lazo que ataba sus manos. La respuesta de Dalma no se hizo esperar, desde Twitter escribió: "De un lado estamos todos los que lo queremos de verdad y del otro... Bueno... ya se sabe. ¡Hay dos lados y es muy simple saber si estás haciendo las cosas bien cuando ves a los parásitos del otro lado!". "Yo siempre del tuyo", le aclaró Gianinna por si quedaba alguna duda.

Recordemos que la semana pasada, en una comunicación telefónica con "Intrusos", Gianinna explotó: "Estoy bastante triste con toda la exposición que están viviendo mi papá y mi familia. Cansada de las críticas, de escuchar que quieran entender algo que es inentendible; entiendo que quieran construir cosas. Cuando dejé de querer tratar de entender qué es lo que le está pasando a mi papá es cuando pude acercarme y ser hija, ocupar simplemente mi lugar. No quiero exponer a mi papá, porque si lo tengo que exponer, lo voy hacer ante un juez. Estoy averiguando de qué manera se puede hacer, qué se pueda firmar algo para que sepan que la parte económica o lo que ellos se quieran resguardar es todo a cuenta de (Matías) Morla. A mí, la verdad, es lo que menos me interesa. Lo que quiero es que mi papá siga viviendo", expresó sincera.

También hay una realidad que no se puede tapar con las manos y es la confianza de Diego en Morla, su abogado. "Matías me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró. Nadie me quería contratar, todos decían que no iban a llamar ‘a este que tiene problemas y que sólo te trae quilombos’à Con Matías volví a la FIFA, fuimos recibidos por todos los jugadores del mundo, volví a trabajar en Dubái, entre otras cosas; más no le puedo pedir".