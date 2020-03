El juicio contra el empresario patagónico Lázaro Báez entró este miércoles en tiempo de definiciones, cuando comenzaron los alegatos y pedidos de sentencia contra el acusado de lavado de dinero, sus hijos y sus allegados.

El caso, conocido como "la ruta del dinero K", se difundió en los medios cuando el financista Leonardo Fariña -quien se casó con la modelo Karina Jelinek- apareció en un programa televisivo y difundió en detalle cómo hacía la familia Báez para enviar al exterior el dinero que conseguía gracias a los contratos por obra pública.

Se sumaría luego otro "valijero", Federico Elaskar, quien corroboró esos datos y también pidió protección a la Justicia. Según esos relatos, Baéz -a través de sociedades offshore- sacaba del país montos supuestamente originados en los sobreprecios de las obras públicas que había ganado durante los gobiernos kirchneristas.

Este miércoles, la Unidad Investigación Financiera (UIF) que depende de la Casa Rosada pidió condenar al dueño Austral Construcciones a 9 años de prisión, y reclamó 8 años para Martín Báez, el hijo de mayor de Lázaro, y la multa de seis veces el monto de las operaciones que se le imputan. Este es el primer tramo del caso de la ruta del dinero K que llega a debate y se juzga el lavado de 60 millones de dólares.

En tanto que para Leonardo Fariña le pidieron 4 años y medio de prisión, y para el financista Federico Elaskar solicitaron 6 años de cárcel y para los otros hijos de Báez, Luciana y Leandro, pidieron 5 años de cárcel y para Melina, la menor, 4 años y medio.

Fariña, ¿sí o no?

La semana pasada, la AFIP también pidió condenar a Báez, aunque desde el organismo fiscal consideraron que el testimonio de Fariña no pudo ser comprobado fehacientemente. La UIF sí lo dio por válido.

La cuestión no es menor. El ex financista fue testigo arrepentido en el juicio, por lo que si su aporte no es trascendental no recibiría una rebaja en su pena.

Su situación podría definirse en la próxima y última audiencia del juicio, donde la Oficina Anticorrupción y la propia fiscalía haran sus pedidos de condenas.