L a fiscal federal de Lomas de Zamora María Cecilia Incardona pidió ayer la citación a indagatoria al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, a su ex número dos, Silvia Majdalani, y al ex jefe de Contrainteligencia de ese organismo, Martín Coste, por la causa en que se investiga supuesto espionaje ilegal en el Instituto Patria.

El pedido de indagatoria fue realizado ante el juez Juan Pablo Auge, quien deberá decidir si lo acepta y a partir de ello fijar fecha para escuchar a estos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en calidad de acusados, a quienes se acusa de dar órdenes de espionaje, en una causa que cuenta con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como querellante.

El senador nacional y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli se pronunció respecto de la situación de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani y afirmó que ellos "estaban al tanto" de las tareas de espionaje, porque "eran los que daban las órdenes".

En este sentido, Parrilli consideró en diálogo con Noticias Argentinas que la orden de indagatoria sobre Arribas y Majdalani "se veía venir" y que supone que "el juez le hará lugar", y acusó a Majdalani de realizar "el primer pedido de escuchas directas" sobre su teléfono, que se desarrollaron "durante gran parte del 2016", aunque resaltó que no quiere "que terminen presos porque sí, o por las dudas".

Por esta causa, Auge ya detuvo al ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, cuya situación procesal en este caso será resuelta en los próximos días, en una causa que investigaba desde antes de quedar a cargo este último viernes del caso que investiga maniobras de espionaje ilegal desde la AFI a políticos, empresarios, periodistas y otras víctimas.

En esta segunda causa la defensa de dos detenidos, Facundo Melo y Leandro Araque, pidió la nulidad de todo lo actuado desde que se recusó al juez federal de Lomas de Zamora antes a cargo de la investigación, Federico Villena, incluidas las órdenes de detención.

El abogado de los dos ex agentes de la AFI Fernando Sicilia explicó que a todos los detenidos por la causa se les otorgó la "prisión domiciliaria", y se encuentran "junto a sus familias y con prohibición de salir del país".

Como querellantes por la posible red de espionaje que investiga la Justicia se encuentran además de la vicepresidenta la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe, Diego Santilli, entre otros dirigentes políticos y sindicales.