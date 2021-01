Familiares de Cecilia Gisela Basaldúa (foto), la mochilera de 35 años asesinada en abril del año pasado en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, reclamaron "justicia y el esclarecimiento" en una marcha en esa ciudad del valle de Punilla. "La investigación no avanza, está estancada sobre una hipótesis con elementos probatorios irregulares en connivencia entre la fiscalía y los policías", dijo la abogada Daniela Pavón, representante de la familia de la víctima en la causa que lleva adelante la fiscal Paula Kelm. "No se está haciendo una investigación seria. No se realizaron pericias, tampoco se indagó al principal sospechoso", dijo la abogada, en referencia a Mario Gabriel Mainardi, quien alojó transitoriamente a la víctima y luego denunció su desaparición. Consideró que "la sensación es que no se está persiguiendo el esclarecimiento del crimen, sino que se trata de encubrir a los responsables y las irregularidades de la investigación". Pavón abonó esa teoría al afirmar que el efectivo policial que participó de la investigación se encuentra "detenido y acusado de abuso sexual". Cuestionó a la fiscal por mantener "estancada" la causa, con una línea investigativa que tiene como responsable del asesinato a Lucas Bustos (23), quien encontró el cuerpo sin vida de Cecilia y es el único detenido e imputado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa".