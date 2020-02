U na fiscal penal salteña pidió la captura nacional e internacional de John Hartwell Cocke Johnston (68), un conocido empresario estadounidense, que es propietario del hotel Castillo en la localidad de San Lorenzo, en Salta, y que fue acusado de un intento de femicidio ocurrido el jueves cuando atacó a su ex pareja y madre de su hija en medio de una discusión por problemas legales por alimentos. Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Salta informaron ayer que la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contras las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la captura del yanqui, quien se comprobó que ayer viajó a Uruguay, y está acusado del delito de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género en grado de tentativa. Según el relato de la víctima, el agresor la golpeó y le gritó que era una "oportunista" por haberle iniciado acciones legales, tras 10 años de no pasar alimentos a la hija que ambos tienen en común. La situación se agravó cuando el denunciado arrojó al piso a la mujer y mientras le decía a la niña que no debía ser como su madre, la asfixiaba. El ataque fue registrado por la niña, a través de fotografías que tomó con su celular.