Once días después de que atacara y le provocara graves lesiones a un cartero en Zárate, pidieron la detención de Juan Andrés Pérez Thomsen, el primo de uno de los rugbiers señalados por el violento asesinato de Fernando Báez Sosa. El abogado de la víctima Juan Tiberio, confirmó a "Crónica" que el joven está acusado por tentativa de homicidio luego del ataque que sufrió por la espalda Claudio Bonín.

El letrado explicó que Pérez Thomsen atacó por la espalda a su cliente mientras el joven hacía su reparto en el barrio obrero Siderca, de Campana. Esa tarde, sin mediar palabra, llegó frente a Bonín, lo apuñaló dos veces y escapó, por lo que la víctima terminó internada varios días.

"Yo estoy en reposo absoluto, me daba miedo denunciarlo. Lo conocía de vista, porque trabajo en la zona. Un día él me dijo que le entregué mal una carta y me amenazó, pero no me imaginé esto. Ahora me cuesta mucho pensar que voy a tener que volver a trabajar en la calle", dijo ayer a este diario el cartero.

El hecho es investigado por la fiscal Ana Laura Brizuela, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFIYJ) 2 de Zárate-Campana.