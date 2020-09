L a familia de Leonardo Dekker pidió que su muerte se investigue como homicidio y no como suicidio, aunque por el momento la Justicia no tiene pruebas de la intervención de otra persona. El hombre, de 48 años, fue hallado el 13 de este mes muerto de un tiro en la cabeza en su casa de la localidad bonaerense de Verónica, partido de Punta Indio. Dekker, alias el Colo, vivía en Verónica y era padre de una adolescente de 16 años.

El domingo 13 de septiembre Dekker tomaba unos mates con un vecino y con un hombre a quien le había dado alojamiento porque no tenía lugar donde quedarse, cuando de repente se fue a su habitación. Según relató su hermana Natalia, cuando el vecino se retiró unos minutos, Leonardo aprovechó para subir a su habitación y minutos después se escuchó un estruendo. En ese momento, el hombre que estaba viviendo en esa casa fue hasta el domicilio del vecino y le dijo que Leonardo acababa de dispararse y agonizaba en su habitación, agregó. La víctima fue trasladada en grave estado hasta el hospital local, donde le diagnosticaron muerte cerebral y falleció dos días después. "Mi hermano no se mató. Lo sé por cómo era él, por lo que hizo los últimos días y por los proyectos que tenía", aseguró Natalia, quien dijo que cree que a su hermano lo mataron los dos hombres que estuvieron con él esa mañana. La mujer contó que a Leonardo le gustaba cazar, por lo que tenía una carabina calibre 22, al igual que el hombre con quien compartió sus últimas horas. "La carabina de uno de los sospechosos nunca apareció y cuando le preguntamos dónde estaba, nos dijo que la escondió porque pensó que la policía se la iba a secuestrar y luego se hizo del desentendido", reveló. En la habitación del entrepiso de la casa de Dekker se halló en una ventana un orificio de bala y se investiga cómo y cuándo se produjo. "Los peritos nos dijeron que la trayectoria de esa bala fue de afuera hacia adentro", sostuvo Natalia, y agregó: "Un señor que trabajó un día antes en la casa de mi hermano aseguró que ese disparo no estaba".

"Dos horas después del hecho, el hombre que vivía con mi hermano fue a comprar cigarrillos y no comentó nada, sabiendo que en un pueblo todos se conocen entre sí. También dudamos del otro vecino, que en el hospital nos decía que Leonardo estaba depresivo cuando el día anterior llamó a su hija y le dijo que se preparara porque iría a buscarla para estar con él", relató Natalia.

El fiscal que investiga el hecho, Marcelo Martini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata, mantiene por el momento el expediente bajo la carátula de "averiguación de ilícito". Las investigaciones realizadas hasta el momento indican que se trató de un suicido, aunque aguardan los resultados de algunas pericias. Se están haciendo en el teléfono celular y se pidió analizar la bala que se encontró en el cráneo.