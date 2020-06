Diversos colectivos de mujeres de la provincia de Jujuy pidieron la renuncia de autoridades judiciales y policiales, al considerar que actuaron con "negligencia" en el caso de artesana y militante feminista hallada muerta en la habitación de un inquilinato de la ciudad de Humahuaca, junto a un hombre que estaba descompensado y falleció un día después. La mujer fallecida el pasado martes fue identificada como Rocío Fernández, mientras que el hombre era Sergio Berinstain, de unos 35 años, quien murió en el hospital. "A Sergio lo mató la negligencia estatal y a Rocío sospechamos que también. La negligencia estatal es un crimen", tomaron posición las activistas y se preguntaron: "¿Cómo no se llamó al SAME? ¿Cómo no se constató la muerte? ¿Cómo partiendo de una posible muerte no se realizó un inmediato relevamiento de toda la escena?".