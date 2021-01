Unas mil personas marcharon en la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, en el sur provincial, para reclamar justicia por el femicidio de la joven Yésica Celina Paredes, de 21 años, asesinada el pasado 5 de enero último.

Paredes era productora de cebollas e integraba el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rural. Por el femicidio fue detenido Juan Torrejón Huallpa, pareja de la víctima.

La movilización estuvo encabezada por Esperanza Valdiviezo, la madre de Yésica. "Pensé que iba a pasar este momento sola, pero estoy acompañada por todos ustedes. Sé que mi hija no va a volver y esto no tiene que pasarle a ninguna familia más. A las mujeres que sufren violencia, les pido que no se queden calladas, no tengan miedo, y hablen", expresó Valdiviezo a la prensa.

Por su parte, Laura Vázquez, dirigente del MTE Rural en Mayor Buratovich, aseguró que la manifestación fue "impresionante, grandísima y sin organización previa. Todos sentimos la necesidad de salir a reclamar y pedir justicia", sostuvo.

Paredes y su pareja habían llegado poco tiempo antes a Mayor Buratovich desde la ciudad de La Plata. Según fuentes policiales, un familiar de la joven dijo que habían existido discusiones y peleas entre ambos.

Paredes fue asesinada a puñaladas en su casa y por el femicidio quedó detenido su pareja.

En 2020, según datos del Observatorio Ahora Que Si Nos Ven, fueron asesinadas 298 mujeres en todo el país.