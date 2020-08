Familiares, amigos y ex combatientes de Malvinas realizaron una movilización en la puerta de los tribunales de Quilmes para pedir avances en la causa por el asesinato del empresario Aníbal Miraglia, quien fue baleado en la cabeza durante un robo en noviembre de 2019 en la localidad de Ezpeleta cuando se dirigía en un remís a su trabajo.

Cecilia, cuñada de la víctima, dijo que a 10 meses del asesinato "no hubo avances en la causa", que "se encuentra como en el primer día". "Es la primera marcha que se hace para pedir justicia y que se empiece a trabajar de una vez porque no hubo avances", señaló la mujer. Además de la familia, en el pedido de justicia también participaron ex combatientes de Malvinas, ya que Miraglia (56) había participado en el conflicto bélico de 1982.