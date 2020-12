P idieron la detención de Fabián Tablado, el femicida que en 1996 mató de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló y que en febrero pasado recuperó su libertad. Fue denunciado por violar la restricción perimetral que tenía sobre el padre de la víctima. "Pasó a 150 metros de mi domicilio laboral cuando la Justicia le había impuesto una prohibición de acercamiento de 500 metros. Quedó filmado y ahora espero que este chacal vuelva a la cárcel", dijo el padre de Carolina, Edgardo Aló, quien realizó la denuncia el pasado 11 de noviembre en la comisaría 1ª de Tigre pero, de acuerdo con las constancias, ocurrió el 19 de octubre pasado. "Fueron los vecinos de Tigre quienes me alertaron que ese día Fabián Tablado paseó con sus hijas mellizas por toda la avenida Cazón y las llevó a una heladería. Están los videos y se lo ve cruzando el puente Sacriste que está a 150 metros de mi trabajo, en la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre", contó Aló. El fiscal Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Rincón de Milberg, confirmó lo denunciado por Aló gracias a una serie de videos del Centro de Operaciones Tigre conseguidos por la policía. En las imágenes se ve a Tablado (44) con barbijo, lentes oscuros, bermuda y una remera azul, cruzando el puente y caminando junto a dos niñas rumbo a la heladería Daniel, ubicada sobre avenida Del Libertador al 100, de Tigre. A partir de estos elementos y luego de una testimonial que le tomó en la fiscalía, Fitipaldi pidió la detención del femicida de las 113 puñaladas en orden al delito de "desobediencia", que contempla prisión de dos meses a un año. "Espero que el juez ordene la detención cuanto antes. Con los antecedentes que tiene, este asesino debería volver a prisión por un año", dijo Aló. Tras la denuncia de Aló, el fiscal Fitipaldi ordenó a la policía trasladar a Tablado a la comisaría para ser notificado de esta nueva causa, y las ropas con las que fue a la seccional eran las mismas con las que quedó filmado en los videos.

La perimetral que presuntamente violó Tablado fue dictada por la jueza de familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, el 6 de marzo pasado, a una semana de que el ex convicto recuperara su libertad. En ese fallo, la jueza le impuso a Tablado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de Aló en cualquier lugar que este se encontrase, de su domicilio o del lugar de trabajo del denunciante, aun en su ausencia. Tablado tiene una tobillera de monitoreo electrónico con la que el Servicio Penitenciario Bonaerense controla otra perimetral, que le fue impuesta por la misma jueza de familia para que no se acerque a su ex mujer, a quien había amenazado estando en prisión, hecho que le valió una segunda condena.

El crimen de Carolina Aló (17), uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina, ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado.

Luego de tener relaciones sexuales y discutir por celos, Tablado, por entonces de 20 años, persiguió a su novia por varios ambientes de la casa y la mató de 113 puñaladas.