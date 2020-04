L a ciudad de Neuquén fue escenario de un caso que involucró en menos de 24 horas un abuso sexual, una pelea, un ataque a pedradas y el dramático pedido de ayuda de una joven para que la rescataran de la violencia a la que era sometida por su pareja mujer.

Una confusa situación que derivó en una intervención policial en el barrio neuquino de San Lorenzo destapó un caso de violencia que requirió del traslado de una joven víctima a un refugio. La mujer, de 20 años, logró pedir ayuda en un mensaje en un papel a una vecina, por entre las rejas de su casa.

Según explicó el comisario Dante Catalán, todo comenzó la madrugada del jueves pasado, con un llamado que alertó a los efectivos de la comisaría 16 de un presunto abuso, en el que una mujer de 20 años había sido manoseada por un joven en su vivienda. En la casa había otro hombre, que para defender a la víctima golpeó al presunto abusador, y se inició un altercado por el cual la joven llamó a la policía. Tras demorar al agresor, se tomó la denuncia de la mujer y el hombre fue liberado unas horas más tarde, supeditado a la causa.

Sin embargo, el inconveniente no finalizó ahí. Ese mismo día, pasadas las 13, personal policial fue nuevamente convocado en la misma vivienda, ya que el presunto abusador, acompañado por su hermano, había comenzado a arrojar piedras contra el domicilio, en una suerte de venganza por los hechos acaecidos en la madrugada. Esta vez se los demoró a ambos y se los imputó por daños a la propiedad.

Quien se acercó entonces a radicar la denuncia por los daños fue la pareja de la víctima del abuso, una mujer de 25 años, que convive con ella. En ese ínterin la chica de 20 aprovechó que su compañera no estaba para hacerle llegar a su vecina una nota con un pedido de auxilio desesperado, lo cual derivó en un llamado a la línea provincial 148. En una pequeña nota escrita a mano en un trozo de papel rogaba por ayuda: "Por favor, me llamaría al 144. Ayer me cortó los brazos. Ya no puedo más. (...) Por favor, yo me quedé sin celu", escribió la joven como pudo.

Gracias a la vecina, la joven fue rescatada de la situación de violencia. En el domicilio se encontraba un niño de dos años, hijo de su pareja. Desde la Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género, que intervino en el rescate de la joven agredida, indicaron que la agresora atacó a su pareja inculpándola de haber "provocado" el presunto abuso sexual.

Los médicos que atendieron a la víctima de violencia constataron en su cuerpo las lesiones correspondientes con su relato. La joven tenía moretones y heridas cortantes hechas con un cuchillo tipo Tramontina en distintas partes de su cuerpo. Catalán además señaló que, en una requisa al vehículo de la victimaria, se dio con un arma calibre 9 mm que la agresora solía llevar consigo, y por la cual, en principio, no tendría documentación que avale su tenencia, por lo que fue secuestrada.

Además, se indicó que la joven fue reubicada en un refugio para víctimas de violencia y el niño quedó al resguardo de su abuela, hasta que avance la causa.