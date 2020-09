V ecinos que reclamaban por el esclarecimiento de la muerte de Tahiel, el niño de 6 años atropellado por vehículos que corrían una picada clandestina en Gregorio de Laferrere, se enfrentaron ayer nuevamente a la policía durante un corte a la ruta 21.

"Justicia, justicia, justicia", gritaban los vecinos mientras mantenían cortada la ruta 21, con neumáticos prendidos fuego, a la altura donde Tahiel perdió la vida el domingo último. Poco antes, una garita policial ubicada en las inmediaciones había sido prendida fuego.

Ante la presencia de personal de Infantería, los vecinos, fuera de sí, comenzaron a arrojar piedras a los efectivos, quienes repelieron la agresión con gases lacrimógenos y postas de goma, logrando -finalmente- liberar la ruta.

El hecho ocurrió el domingo a las 17.30 en la Ruta Provincial 21 y la calle Soldado Sosa, en la localidad de Gregorio de Laferrere, cuando dos autos -según lo registrado por las cámaras de seguridad- circulaban a alta velocidad. Al parecer, en un momento los vehículos se tocaron entre sí y uno de ellos embistió a un Volkswagen Fox, que como consecuencia del impacto se desvió y atropelló a Taiel Contreras, de 6 años, y a sus padres, que esperaban para cruzar la ruta.

La mamá de Tahiel, en medio del profundo dolor que la embarga, realizó unas declaraciones a la prensa. "Tenía seis años. El domingo lo íbamos a llevar a pasear y a tomar un helado. Estábamos contentos", inició el relato Noelia Díaz, acompañada por su marido, familiares y vecinos. Luego, las lagrimas sólo le permitieron reclamar justicia por su hijo. "¿Ahora quién me lo devuelve? Iba a primer grado y tenía toda una vida por delante. Por favor se los pido, que paguen los asesinos y que se haga justicia", exclamó. "Que la Justicia haga justicia y nos devuelva un pedacito de Tahiel", manifestó.

La mujer contó que habían salido a pasear en familia cuando uno de los autos que participaban de la carrera ilegal perdió el control y provocó el accidente que terminó con la vida del chico. Díaz fue dada de alta, ya que tanto ella como su marido resultaron heridos en el choque.

Luego tomó la palabra el padre de Tahiel, Luciano Contreras, que sostuvo que necesitaban testigos y pidió a los vecinos de ruta 21 en Laferrere que hayan visto algo se acerquen a la fiscalía.

Entre los gritos de justicia de todos los presentes y con los padres desconsolados, el abuelo del nene asesinado contó que "yo me bajé del colectivo, volviendo del laburo, y los encontré tirados a los tres y me enteré que me lo mataron a mi único nietito. No queremos que salga nadie de los que están detenidos".

Los familiares del nene revelaron que la reacción de uno de los conductores detenidos por la picada fue decirle al papá de Tahiel: "¿Qué querés que haga? Ya está". Mientras que el otro, antes de irse detenido, le pidió a la policía que lo dejara sacar un bafle del auto antes de que se lo robe esa gente, al referirse a los familiares y vecinos del nene atropellado

Durante la noche del lunes hubo serios incidentes cuando varios vecinos se enfrentaron con la policía. De un lado volaron las piedras mientras los uniformados trataban de dispersarlos con balas de goma. Este enfrentamiento se extendió por casi una hora. Anoche recrudecieron los incidentes, en medio de un clima cada vez más tenso.