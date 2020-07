El ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, reconoció ayer que no le gustaron "algunas partes del comunicado de PRO" donde se señalaba que el crimen del ex secretario Fabián Gutiérrez revestía "gravedad institucional", al mismo tiempo que elogió la entrevista que ofreció Mauricio Macri a un portal chileno.

"No me gustaron algunas partes, pero entiendo la preocupación que refleja el comunicado", dijo Pinedo en una entrevista con radio Con Vos. "Hubiera cambiado algunos párrafos", añadió el referente del PRO, que se definió a sí mismo como "un dialoguista de verdad".

Más adelante, Pinedo dijo que concordaba en todo lo expresado por Macri en la conversación que mantuvo con el periodista peruano Álvaro Vargas Llosa. "Lo de ayer -por el miércoles- no fue una entrevista periodística, fue una reflexión en conjunto", aclaró antes de opinar sobre esas declaraciones. Pinedo consideró que Macri hizo reflexiones "en tono general; por supuesto que tuvo algunas críticas a la Argentina, sobre el tema de las libertades, la empresa Vicentin y el tema de la pandemia, pero no fue muy específico".

El ex senador del PRO agregó que "la posibilidad de salida de la crisis va a ser que otros países compren nuestros productos; si no, no tenemos destino". Porque, advirtió, en caso de no seguir ese camino, "no podríamos generar empleo" y consideró que en la etapa que sigue "tiene que ser una obsesión" generar puestos de trabajo.