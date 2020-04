E n agosto se cumplirán diez años del día en el que a Carolina Píparo le cambió la vida para siempre, tras ser víctima de un robo en el que, por un disparo, perdió al bebé que esperaba. Ahora, a la distancia, el terror de aquel día volvió a hacerse carne, tras ser amenazada en las redes sociales por Carlos Moreno, uno de los condenados por haberla baleado en 2010.

Por su parte, el bloque de Diputados Nacionales del PRO repudió enérgicamente el hostigamiento virtual recibido por la legisladora. "Nuestra solidaridad con Carolina, luchadora incasable a favor de los derechos de los ciudadanos a vivir seguros, libres y en paz", dijo el escrito.

Es que los detenidos en las cárceles bonaerenses comenzaron a usar teléfonos celulares esta semana, porque no pueden recibir visitas por las medidas de prevención contra la pandemia del coronavirus. "De mí tampoco te olvides", denunció Píparo que le escribieron en su cuenta de Facebook, por lo que el Servicio Penitenciario provincial realizó una requisa, en la que encontró un celular no registrado en la celda del preso señalado.

"Es muy fuerte ver la impunidad con la que ellos pueden seguir acosándonos después de generar tanto dolor, me parece una locura que les permitan tener celulares", le explicó a "Crónica" la diputada provincial de Juntos por el Cambio. Visiblemente conmovida, dijo: "No hay justicia en tratar como víctimas a quienes no lo son, mientras los que padecimos sus atrocidades vivimos con miedo".

"Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes, ¿qué pensaron que iban a hacer, llamar a la abuela?", cuestionó en Twitter Píparo, donde además agregó las capturas de los mensajes que Moreno le envió. "El mismo que te disparó, basura de mujer", "acá, mejor que nunca en la Unidad 34 put..", decían otros posteos.

Después de varias protestas en penitenciarías del país, se instauró un protocolo de seguridad, que limita la circulación de visitas para prevenir contagios de Covid-19. El lunes, el Tribunal de Casación Penal bonaerense habilitó el uso de teléfonos celulares, notebooks y tablets en los calabozos, con limitaciones. "Precisamente el protocolo que se firma con los internos, a partir de la autorización judicial, es para evitar llamados desde celulares ingresados clandestinamente", explicó el Servicio Penitenciario en un comunicado.

"Quisiera que alguien me explique si, además de pensar en ellos, alguien pensó en sus víctimas antes de tomar una decisión de estas características", dice la diputada. Tras su denuncia, el Servicio Penitenciario Bonaerense llevó adelante una requisa en la Unidad 34 de Melchor Romero, donde está alojado el interno, y se secuestró un teléfono móvil, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal 8 de La Plata.

La pesadilla de Píparo comenzó el 29 de julio de hace diez años, cuando con su madre, María Ema Cometta, retiró dinero de la sucursal del Banco Santander Río de 7 y 42, en La Plata, y se dirigió a su casa. Antes de ingresar, dos motochorros la atacaron y golpearon para robarle el dinero y uno efectuó un disparo que impactó en su mentón y le perforó un pulmón.

La ahora diputada fue trasladada de inmediato al Hospital de Gonnet, donde le realizaron una cesárea de urgencia, en la que nació su hijo Isidro, aunque murió una semana después.

Por esa causa, en 2013, el Tribunal que juzgó el caso impuso prisión perpetua a Moreno, a quien Carolina identificó como el tirador; pero además hubo otros cuatro condenados: Luciano López, conductor de la moto que la siguió; a Carlos Jordán Juárez, a Pimienta Silva y a Juan Manuel Calvimonte.

"Me arruinaron la vida y ahora me quitan la paz, yo los puedo exponer, ¿cuánta gente no? Que la Justicia recapacite", reclamó Píparo.