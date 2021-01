Carolina Píparo, diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, omitió decirle a la policía que el auto que manejaba su esposo, y en el que ella iba como acompañante, había atropellado a dos motociclistas la madrugada del 1º de enero en La Plata.

Así lo declaró ayer en la Justicia el titular de la comisaría primera platense, Julio Del Dago. "Le preguntamos al comisario si Píparo le había preguntado cómo estaban las víctimas (atropelladas), si había llamado al SAME o si comentó que había personas heridas, y dijo que no, que no le dijo nada de eso", expresó a la prensa el abogado Rodolfo Baqué, defensor de uno de los dos jóvenes atropellados, que tiene 17 años.

Al igual que el jefe policial, Píparo se presentó ayer durante la tarde a declarar ante la fiscal penal María Eugenia Di Lorenzo, ubicada en la calle 54, entre 6 y 7.

Lo hizo poco después de que se difundiera un video que muestra, aparentemente, cuando el vehículo en el que iban Píparo y su esposo, Juan Ignacio Buzali, arrolló una motocicleta cerca de la Plaza Moreno, donde finalmente se detuvo el vehículo.

Píparo concurrió a la fiscalía acompañada por su abogado, Fernando Burlando, para dar su versión como testigo sobre dos hechos: el incidente que les provocó heridas a los motociclistas y el presunto robo del que la diputada y su esposo dijeron haber sido víctimas minutos antes.

Mientras tanto, la situación penal del esposo de la diputada parece complicarse después de conocerse una pericia que confirma que el auto que manejaba atropelló a los motociclistas a gran velocidad y por detrás. Fuentes judiciales dijeron que el impacto causado a las motos fue "certero, artero y desde atrás", porque iban en la misma dirección. Una versión similar habían dado los testigos de la persecución.

Martín De Vargas, abogado del otro joven atropellado, Luis Levalle, de 23 años, relató a la prensa que el comisario Del Dago también declaró que "Píparo y su esposo solicitaron la llave del baño de la comisaría, y que entraron y salieron cinco veces cada uno".

"Contó que el abogado de Buzali los acompañaba cada vez que iban, que solicitaron un balde para limpiar, que Buzali se encargaba de la limpieza", amplió De Vargas, quien el martes había asegurado que la diputada y su esposo tenían un fuerte olor a alcohol y vomitaron varias veces en la seccional policial.