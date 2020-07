E l presidente Alberto Fernández afirmó ayer que la Argentina "es toda" y no solamente el "puerto" de la ciudad de Buenos Aires, a la vez que subrayó que ya está proyectando "cómo va a ser el día después" de la pandemia porque el país "tiene que volver a ponerse de pie", al anunciar obras por 2.200 millones de pesos para una veintena de municipios de seis provincias patagónicas.

"Lo que debemos hacer y debemos entender de una vez para siempre es que la Argentina es toda, no es el puerto, y debemos llegar a toda la Argentina", expresó Fernández, en un acto por videoconferencia desde la residencia de Olivos, en la que anunció el programa de infraestructura básica para 2.300 municipios.

Agregó que está proyectando con su gabinete "cómo va a ser el día después, porque Argentina tiene un horizonte y tiene que volver a ponerse de pie, inmediatamente después que la pandemia termine" y, en ese marco, anunció obras por más de 2.200 millones de pesos para municipios de seis provincias patagónicas.

Además, recordó haber participado de una protesta de intendentes peronistas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, en Comodoro Rivadavia, junto al intendente de esa ciudad y otros jefes comunales, a la que llamaron el "patagonazo" de 2018. "El gobierno de Macri no nos prestaba atención, no nos ayudaba", recordó el presidente Fernández sobre aquel momento, y apuntó: "Fui, era un don nadie, era sólo un militante peronista". Al respecto, sostuvo que en ese entonces "había un problema distinto en el sur del país, que al país le cuesta entender".

Alberto habló de la Argentina como un "país segregado" del que siempre "reniega", "concentrado en el puerto de Buenos Aires y que no logra entender no sólo su dimensión sino la problemática que cada extremo del país necesita resolver".

Más tarde participó a través de una videoconferencia en el cierre del XXIII Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), ocasión en la que ponderó la figura del creador de la entidad, el empresario cristiano Enrique Shaw, que está en camino a ser beatificado. "El capitalismo debe revisar esas cosas porque cuando empezó a tener más importancia el gerente financiero que el de producción (el sistema) empezó a ser menos noble y más débil", consideró.