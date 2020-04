M ás de dos millones de personas están a merced de la escalada desenfrenada de los planes de ahorro automotor. Un penar que los damnificados transitan desde hace dos años, y que se agudiza en cuarentena, puesto que muchos no cuentan con los ingresos suficientes para afrontar el pago de las cuotas. Por lo tanto, los ahorristas están cada vez más presionados entre abandonar el plan o perder sus vehículos, y claman por una resolución que detenga el incremento exacerbado del valor.

"Era la posibilidad que tenemos la clase media trabajadora de acceso a un 0 km", reconoció Andrea Williams respecto de los planes de ahorro para adquirir un automóvil. En su caso, ella pagó la primera cuota en abril de 2018 a un valor de 5.000 pesos. Sin embargo, dos años después abona 18.000 pesos mensuales, es decir más del 300% más, y en ello radica su principal preocupación y motivo de reclamo. En este sentido, Andrea, quien representa a un grupo de damnificados autoconvocados, detalló que "el dólar se disparó y no se le puso un freno desde los organismos que regulan este tipo de planes, y entonces las cuotas se incrementaron; la inflación no coincide con la suba de las cuotas y del valor móvil del auto, que subieron en más de un cien por ciento".

Por esta razón, Andrea, cómo los más de dos mil compradores que se sumaron a su causa, comenzó a visibilizar su odisea en las redes sociales, en primera instancia, y posteriormente presentando recursos de amparo en diferentes juzgados, con suerte dispar. No obstante, los aumentos no cesaron, sino que se acentuaron y en muchos casos se vieron obligados a dejar de pagar las cuotas, quedando en nada sus sueños del auto 0 km. Por lo tanto, Williams dejó en claro que "lo que reclamamos es que se tome el valor móvil que ofrecen en el mercado. Por ejemplo, yo tengo un Volkswagen Up que en mercado sale 600.000 y por planes, 900.000. No entendemos por qué, y es terrible esto, estamos desesperados, porque quienes tenemos autos estamos jugados, porque a nosotros nos pidieron un garante. Hay mucha gente que se quedó sin laburo o que no llega con sus ingresos, y tienen que elegir entre comer o pagar el auto".

En consecuencia, la impulsora de Autoconvocados remarcó que "lo que estamos esperando es una resolución de la Inspección General de Justicia que regule y obligue a las compañías a no aumentar las cuotas y que nos regule de acuerdo con el valor de mercado".