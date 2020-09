Como informáramos en su momento, cada una de las tres variantes de la Quiniela Plus sorteadas en la noche del sábado registró un ganador con ocho aciertos. Entre todos ellos se repartieron los 14 millones de pesos que totalizaban los pozos principales. Ayer se conoció dónde fueron vendidas las boletas ganadoras.

El ganador de la Quiniela Plus, que se lleva $8.630.872, jugó en la ciudad de Junín. Por su parte, los $345.310 del premio mayor de la Súper Plus fue vendido en Moreno y la Chance Plus premió con $5.143.563 a un inspirado apostador que jugó su boleta en la localidad de Marcos Paz.