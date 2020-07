C on mucha gente en la calle, pocas ventas y un clima variable comenzó ayer la nueva etapa de la cuarentena administrada en el AMBA.

La reapertura de los comercios de cercanía y el regreso del permiso para hacer actividad física en la ciudad marcaron el ritmo del Día del Amigo, el primero de las dos semanas que el gobierno nacional anunció junto al porteño y al bonaerense como una etapa de mayor apertura comercial para intentar reactivar la economía.

Hubo desorden en torno de quiénes tenían permiso para tener sus puertas abiertas y quiénes debían esperar. Lo mismo sucedió con las salidas de los menores, que pese a no estar habilitadas ayer se dieron en inmensa cantidad.

En la ciudad reabrieron los comercios de cercanía y las galerías barriales, excluyendo los locales de indumentaria y calzado. Esos negocios debieron atender clientes según su número de documento: DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar. Además, también estaban habilitados para volver al trabajo los administrativos de instituciones educativas y los escribanos, al igual que los streamings de música bajo estrictos protocolos.

En el conurbano, en tanto, estaban habilitadas exclusivamente las industrias, aunque en muchos municipios los comerciantes siguieron con la decisión que ya habían mostrado semanas anteriores y mantuvieron sus persianas levantadas.

Más allá de los permisos, muchos negocios operaron con persianas a medio abrir, como forma de mostrar actividad con los clientes pero también para evitar el ingreso o restringirlo a la mínima expresión.

Las primeras imágenes de la reapertura también dejaron en evidencia que la gente fue muy cuidadosa a la hora de ingresar a los comercios. Tal como se dio en la anterior oportunidad en que muchos pudieron volver a trabajar, la llegada de clientes fue escasa. Los comerciantes aseguraban que las ventas rozaron el 30% de un día normal, y que la circulación de potenciales compradores fue escasa.

Las razones son múltiples. Por un lado, la falta de información sobre qué está abierto y qué cerrado. También el temor de los consumidores a ingresar a un negocio. Y por último, la fuerte caída del poder adquisitivo de muchos argentinos durante la pandemia.

Expectativa

"La verdad que estábamos con muchas ganas de volver a abrir porque estuvimos haciendo venta online y sólo vendíamos el 15% de lo que facturábamos antes. Cerramos estos 20 días de cuarentena estricta y se notó", dijo a Télam Adriana, que tiene una mercería en la calle Rosario al 500, en el barrio de Caballito.

"Para cuidarnos pusimos la mesa en la puerta para que la gente no entre y que haga la cola en la vereda. Además no aceptamos cambios de productos, así no hay cosas circulando. Antes se podía entrar y tocar las telas, hoy no se puede hacer eso, lamentablemente", contó y se lamentó de que "la situación va para largo. Tenemos la ambigüedad de que queremos trabajar pero también cuidarnos del virus".

Por su parte Viviana, que tiene un local de carpintería y muebles a medida en la calle Riglos al 200, comentó que "abrimos a partir de hoy y esperamos que la gente venga. Creció la venta online pero estamos contentos de volver al local. Económicamente venimos un 50% abajo de lo que vendíamos antes de la pandemia".

En los próximos días, además, volverán los locales de calzados e indumentaria, al igual que peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría. En tanto, el lunes 3 de agosto reabrirán comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, que incluye los rubros de indumentaria y calzado con DNI según el día, aunque no incluye a los centros de transbordo como Liniers, Retiro y Constitución, y la calle Avellaneda y zona de Once.

Preocupan los contagios

La reapertura también exacerbó la preocupación de funcionarios y especialistas. Tal como sucedió cuando comenzaron los permisos para hacer actividad física, hubo mucha gente en la calle. "El virus está circulando intensamente en el AMBA, esta situación de reuniones improvisadas al aire libre son un riesgo. El virus está en las 24 provincias, no hay que bajar la guardia", dijo la infectóloga Florencia Cahn, una de las asesoras del presidente Alberto Fernández.

La doctora marcó en declaraciones radiales su preocupación porque "en las imágenes se veía a mucha gente en la calle, y muchos de ellos sin barbijo". En ese sentido, rechazó que la falta de cuidados se deba a la extensión de la cuarentena: "No hay una sola causa, es una sumatoria. Por un lado hay una baja percepción del riesgo, hay mucha gente que piensa que es joven, pero es un virus que infecta por igual a cualquier persona de cualquier edad".

También marcó que "hay que mirar varios parámetros a la hora de analizar la situación. Esta reapertura de actividades tiene que ver con necesidades que tiene la población, son problemas que tienen diferentes dimensiones. Se decidió esta reapertura escalonada por etapas. Más allá de en qué fase estemos o cómo se llame, más allá de cualquier DNU, necesitamos mucha responsabilidad individual".