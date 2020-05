C on duras críticas a la oposición y algunos sectores empresarios, el Presidente aseguró que el objetivo fijado dos semanas atrás -cuando se anunció una nueva extensión de la cuarentena- no es lejano: "Estamos muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días", tal como se había pautado, sostuvo. "Es muy posible que lo cumplamos y que podamos hacer una apertura mayor en estos días", dijo respecto de la próxima etapa -que comenzará el lunes- en declaraciones radiales.

En ese sentido, confirmó que se trabaja sobre el sector automotor y otros rubros industriales "con un protocolo sanitario especial y con mucho cuidado sobre el transporte". Eso implicaría evitar el cruce de jurisdicciones y el control de temperatura a los trabajadores, entre otros puntos.

Durante la entrevista, Alberto Fernández fue muy elogioso con la sociedad por el cumplimiento de la cuarentena, y mostró un tono absolutamente opuesto y de duras críticas a la hora de referirse a los pedidos de opositores y empresarios para reactivar la economía abriendo más sectores.

Antes de repasar esos pedidos, destacó que estaba analizando una encuesta sobre la percepción social del aislamiento social preventivo y obligatorio. "Lo que veo es una alta valoración de la gente y un gran respeto por la cuarentena. Y por querer una salida ordenada. También veo cierto temor a que una salida desordenada nos haga perder el esfuerzo", añadió, durante una entrevista en Radio Con Vos.

"Destruyeron la economía sin coronavirus"

Sin ser consultado al respecto, Fernández opinó sobre los cuestionamientos del ex ministro de Hacienda del macrismo, Alfonso Prat-Gay, que había dicho que "por la cuarentena destrozaron la economía". "Ayer leía una nota de Alfonso Prat-Gay, que decía que con la cuarentena están destruyendo la economía. Ellos destruyeron la economía sin coronavirus. ¿Desde qué lugar moral hablan así?", lanzó.

También fue duro contra la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que publicó solicitadas pidiendo abrir más sectores productivos: "Fíjense lo vivos que estamos, que le mantenemos el sueldo a su gente", respondió el Presidente. "Con el Estado, le estamos pagando el 50 por ciento a sus empleados, para mantener en pie el sistema productivo, para que todo empiece a funcionar de vuelta", agregó.

"Hay que tener cierta prudencia. Soy muy consciente", sumó el primer mandatario. "¿Desde qué lugar hablan? Me impresiona mucho la liviandad con la que muchos hablan y opinan. Dicen que están muy preocupados por el déficit fiscal, pero que el Estado se tiene que hacer cargo de todos los empleados. Bueno, pónganse de acuerdo. Si les pagamos a los empleados de ustedes, está claro que vamos a tener más déficit fiscal", expresó.

Pacto por suspensiones

Sobre el acuerdo firmado entre la CGT y la Unión Industrial Argentina, que estableció un piso -sugerido- del 75% de los salarios para quienes sean suspendidos, consideró: "De esas cuestiones, mientras sean acordadas, el Estado puede mantenerse al margen; porque el que no trabaja tiene menos costos, no tiene transporte, no come afuera, eso lo puedo entender, pero entendamos que es el Estado el que está pagando los sueldos y haciendo un aporte tan importante a sus trabajadores. Que no se abusen".

Cacerolazos

El Presidente también se refirió a las protestas convocadas por redes sociales, de las cuales ya se produjeron tres (una contra el "gobierno comunista") y hay otra planificada para esta noche: "Están haciendo un uso perverso de la necesidad de la gente. Están jugando con el malestar que tienen los argentinos. Les pido que miren los informes; si no hubiéramos hecho la cuarentena, tendríamos miles de muertos, que no llegaron porque fuimos responsables", aseguró.

"La gente no se pone a mirar las consecuencias de lo que están proponiéndoles. Son sectores de la oposición los que lo están haciendo. Los mismos que manejan los trolls y las redes, y convocan a la gente, irresponsablemente, a hacer un pedido que puede convocar a la propia enfermedad", disparó contra Juntos por el Cambio.

Guiño a Larreta

Tras destacar que "quienes gestionan desde la oposición comparten mi mirada" sobre la cuarentena, Fernández elogió la gestión porteña sobre las villas: "Está reaccionando muy bien la Ciudad, tratando de hacer testeos para poder discriminar quién está sano y quién infectado. La Ciudad tiene un sistema para aislar a las personas contagiadas. Esto es la prueba de lo que dije al comienzo, vean la velocidad de contagio. No es que no le prestaron atención a la villa, es que la velocidad de contagio es exponencial", sostuvo.