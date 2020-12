E l gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó ayer que esta semana se presentará en el Congreso un proyecto para suspender por única vez las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en 2021, una iniciativa impulsada por mandatarios provinciales.

En ese marco, en declaraciones a la radio online FutuRöck, Quintela sostuvo que la propuesta de suspender las PASO permitirá "tener tiempo de recuperar lo perdido", y señaló que, por la pandemia, "se crearon dificultades fundamentalmente en temas educativos, de servicios, obras que no pudimos ejecutar".

Asimismo, afirmó que "no es un problema económico", al advertir que "es un año de recuperar lo que considero que es un año prácticamente perdido en términos de que la programación que tenían los gobernadores quedó relegada porque tuvimos que modificar las necesidades del gobierno para lograr la atención para preservar la vida de nuestra gente".

En ese marco, afirmó que el presidente Alberto Fernández "trata de sacar cosas por consenso con los gobernadores y quiere contar con el consenso de todos".

"Excusa ridícula"

El diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró "una excusa ridícula" que las elecciones primarias (PASO) se suspendan por la pandemia y sostuvo que "lo que teme el gobierno es una derrota temprana en agosto", antes de la elección de diputados y senadores nacionales de octubre. El también ex gobernador de Mendoza se refirió así a la iniciativa que impulsa un conjunto de gobernadores, en su mayoría peronistas, para suspender las PASO del año próximo, previas a las elecciones legislativas. "Ahora resulta que las PASO se suspenden por culpa de la pandemia. Una excusa ridícula porque, por ejemplo, Bolivia votó presidente en medio de la pandemia", señaló Cornejo en declaraciones radiales.

"La ley no sirve"

Por su parte, la ex diputada y titular del partido GEN, Margarita Stolbizer, se mostró de acuerdo con la eventual suspensión de las elecciones primarias, al considerar que la ley que las implementó "no sirve para nada".

"Aun cuando sé que hoy el gobierno busca eliminarlas por su conveniencia, es una ley en la que estoy en desacuerdo porque no sirve para nada", afirmó Stolbizer en declaraciones ar Radio Rivadavia. La también ex candidata presidencial remarcó que ella "siempre" sostuvo que las primarias abiertas y obligatorias "no deberían estar" y agregó: "Ningún partido elige a sus candidatos en las PASO y si quisiera hacerlo lo puede hacer igual".