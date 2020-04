E l aumento de la cantidad de contagios en el estado yanqui de Florida no fue impedimento para que algunos alcaldes dieran ciertas libertades, lo que provocó que durante el fin de semana las playas del sudeste del país estuvieran repletas de personas que querían disfrutar de un poco de sol, con muy pocos cuidados.

Luego de que el gobernador Ron DeSantis autorizara a los condados a reabrir espacios públicos, varias fueron las playas que permitieron el acceso y los habitantes no perdieron la oportunidad, pese a que en Florida hay más de 25.000 infectados y unos 750 muertos.

Uno de los condados en los que se vio más gente en la playa fue Duval, cuyo alcalde, Lenny Curry, autorizó el acceso entre las 6.00 y las 11.00 y de 17.00 a 20.00. Durante esos horarios se puede caminar, andar en bicicleta, pasear mascotas o entrar al mar. "Eso puede ser el inicio del regreso a la normalidad, pero, por favor, respeten y sigan las limitaciones. Regresaremos a la vida que conocemos, pero debemos ser pacientes", dijo, al recordar que están prohibidas las concentraciones de más de 50 personas y que es obligatorio respetar el distanciamiento social.

Con la viralización de las fotos, las críticas se multiplicaron en las redes sociales, donde la decisión fue definida como "suicida". "La playa de Florida está abarrotada a los 30 minutos de su reapertura a las 17.00. ¿Genocidio en Florida? ¡Cierren ese Estado!", agregó una internauta.

Tampoco faltaron algunos residentes de la zona que justificaron la decisión oficial. "No entiendo por qué la gente está tan molesta. Tenemos playas muy poco concurridas", dijo un vecino, quien agregó: "Hemos sido excesivamente cuidadosos. No quiero subestimar la gravedad del coronavirus, pero me preocuparía más por ir a una tienda que por ir a la playa".

Estas medidas van en línea con las anunciadas por el presidente Donald Trump, quien planea una apertura gradual de la economía a partir de mayo. "Estamos abriendo nuestro país y tenemos que hacerlo. Estados Unidos quiere estar abierto", afirmó el mandatario, quien agregó que "un cierre nacional no es una solución sostenible a largo plazo".