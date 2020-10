Una frase del gobernador bonaerense Axel Kicillof generó polémica ayer, durante una entrevista que concedió a la agencia Télam. Al repasar las deudas de gestión de María Eugenia Vidal, el mandatario sostuvo que "no había un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta. Era la nada misma y sobre ella montados muchísimos negocios privados. La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo".

Esa última línea fue tomada por dirigentes opositores como el diputado nacional Cristian Ritondo, que consideró que "Kicillof cruzó la raya de la racionalidad política. Avalar la toma de tierras con argumentos extraviados sólo genera más incertidumbre y promueve inseguridad legal", o el jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, quien aseguró que el gobernador buscó "transformar las usurpaciones en una cuestión de clases".

El propio Kicillof se volcó a las redes sociales para rechazar esas interpretaciones, al igual que varios de sus ministros, quienes acusaron a medios y dirigentes opositores de tergiversar sus palabras.