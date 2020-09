El jefe de Gabinete Santiago Cafiero aseguró ayer que la utilización de las pistolas Taser "no está en estudio" dentro de las fuerzas federales de seguridad y afirmó que tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires "tienen autonomía" para decidir su implementación. En este sentido, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se pronunció ayer a favor de dotar a la policía de la provincia con pistolas Taser, al afirmar que "en el 2020 no podemos discutir Taser sí o no por cuestiones ideológicas" y aseguró que ese tipo de arma "es de uso fundamental en situaciones" como la del lunes, en la que fue asesinado el efectivo de la Policía Federal Juan Pablo Roldán.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, escribió en Twitter que "la muerte de cada policía, prefecto o gendarme es un triunfo de los delincuentes contra el Estado de Derecho" y respaldó el uso de las pistolas Taser porque "cualquier instrumento nuevo que ayude a incorporar tecnología contra el delito es una obligación. Son las herramientas que en Estado de Derecho nos da la Constitución para hacer cumplir la ley".

En tanto, el secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, aseguró ayer que sería conveniente que las fuerzas de seguridad cuenten con pistolas Taser para este tipo de circunstancias. "Si el oficial Roldán le hubiese disparado al torso y hubiese matado al agresor, estaría preso", indicó.